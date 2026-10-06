פרשת הריגול המטלטלת את גרמניה קיבלה אמש (שלישי) תפנית דרמטית עם חשיפת זהות המדינה הזרה שאליה הועבר מידע מודיעיני מסווג: אזרבייג'ן.

כך עולה מדיווח של המגזין הגרמני "דר שפיגל", המפרסם פרטים חדשים על החקירה נגד אוגוסט האנינג, לשעבר ראש שירות הביון הפדרלי הגרמני (BND).

לפי הדיווח, החוקרים חושדים כי האנינג עמד בקשר עם איש מודיעין אזרבייג'ני ואף הכין עבורו ניתוח שהתבסס על מידע סודי שהגיע לידיו באמצעות עובד לשעבר בשירות הביון הגרמני.

בשלב זה לא ברור אם הניתוח אכן הגיע לידי הנמען האזרבייג'ני, והחקירה בנושא עדיין נמשכת. התביעה הפדרלית הגרמנית עצמה לא חשפה את זהות המדינה הזרה.

האנינג, בן 80, נעצר ביום שלישי בחשד לעבירות חמורות ובהן ריגול בגידה, ניסיון לבגידה וריגול עבור שירות זר. במקביל נעצר גם מנפרד ד', מי שהיה בעבר ראש לשכתו של האנינג ובהמשך המשיך לעבוד ב-BND עבור ראשי השירות שבאו אחריו. במקביל למעצרים נערכו חיפושים בנכסים הקשורים לשניים, בין היתר בברלין ובמדינות בוואריה ונורדריין-וסטפאליה.

על פי החשד, שיתוף הפעולה בין האנינג למנפרד ד' החל כבר בשנת 2010, כחמש שנים לאחר שהאנינג סיים את תפקידו כראש ה-BND.

החוקרים טוענים כי ד' העביר להאנינג - שכבר לא היה חשוף למידע מסווג, תמורת תשלום, מידע פנימי שהמשיך להיות נגיש לו במסגרת עבודתו בשירות. על פי התביעה, עד שנת 2022 הגיעו לידיו של האנינג כ-2,000 מסמכים.

חלק מהמסמכים היו תדרוכים מודיעיניים שנועדו לשימוש פנימי בצמרת מערכת הביטחון הגרמנית ולדיונים שנערכו בלשכת הקנצלר.

לפי התקשורת הגרמנית, בין החומרים נכללו גם מידע רגיש על תוכנית הגרעין של איראן, הכוחות המזוינים של רוסיה וכן מידע שהגיע משירותי מודיעין זרים שעמם משתף ה-BND פעולה.

החקירה נגד האנינג לא החלה מלכתחילה כחקירת ריגול. החוקרים הגיעו אליו במסגרת פרשה אחרת לחלוטין: חקירת פרשת חטיפת ילדיה של אשת העסקים הגרמנייה כריסטינה בלוק. בספטמבר 2025 נערך חיפוש בביתו ובמשרדיו של האנינג במסגרת אותה חקירה, ובמהלך בדיקת החומרים שנתפסו התגלה אמצעי אחסון אלקטרוני ובו מסמכים מסווגים של ה-BND.

החומרים עוררו את חשדם של החוקרים, משום שהאנינג עזב את שירות הביון כבר בשנת 2005 ולא אמור היה להחזיק ברשותו מסמכים מודיעיניים פנימיים מהשנים שלאחר מכן. בעקבות הממצאים הועבר המידע לרשויות הפדרליות, ובמאי 2026 פתחה התביעה הפדרלית בחקירה סמויה נגד האנינג ונגד מי שנחשד כמקור שלו בתוך ה-BND.