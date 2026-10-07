איזנקוט נגד ערוץ 14: "התעלמו מטקס הזיכרון באופן מביש"

יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט, גינה בצאתו מטקס הזיכרון הלאומי לציון השבעה באוקטובר את ערוץ 14, על שלא שידרו את הטקס.
"יוצא כעת מטקס המשפחות לציון אסון 7 באוקטובר, גבורת האזרחים והסולידריות הישראלית המפוארת שהצילה נפשות", התבטא אינזקוט.
לדבריו, "העובדה שערוץ המשטר התעלם באופן מביש מטקס משפחות 7 באוקטובר והמשיך כרגיל ברוח מפלגת השלטון הבורחת מאחריות בהפצת שטנה, בניסיון אומלל נוסף לשכתב את ההיסטוריה תוך פגיעה בכאבה של אומה שלמה - מבישה ואסור שיהיה לה מקום בחברה הישראלית".
הטקס נערך בפארק הירקון בתל אביב לציון שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר, ביוזמת תנועת "קומו" ומשפחות השכול.
הטקס, שהתקיים זו השנה השלישית ושודר גם במוקדים ברחבי הארץ, התקיים בהשתתפות כ-50 אלף בני אדם, בהם בני משפחות חללים ושורדי שבי.