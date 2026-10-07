איזנקוט נגד ערוץ 14: "התעלמו מטקס הזיכרון באופן מביש"

גדי איזנקוט ( צילום: טל גל\פלאש90 )

יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט, גינה בצאתו מטקס הזיכרון הלאומי לציון השבעה באוקטובר את ערוץ 14, על שלא שידרו את הטקס.