 דלג לתוכן הראשי
מתקפה חריפה

איזנקוט נגד ערוץ 14: "התעלמו מטקס הזיכרון באופן מביש"

איזנקוט גינה את ערוץ 14, על שלא שידרו את טקס הזכרון הלאומי לשבעה באוקטובר | "פגיעה בכאבה של אומה שלמה" (בארץ)

מ
משה בשן
כיכר השבת |
6
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
גדי איזנקוט (צילום: טל גל\פלאש90)

יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט, גינה בצאתו מטקס הזיכרון הלאומי לציון השבעה באוקטובר את ערוץ 14, על שלא שידרו את הטקס.

"יוצא כעת מטקס המשפחות לציון אסון 7 באוקטובר, גבורת האזרחים והסולידריות הישראלית המפוארת שהצילה נפשות", התבטא אינזקוט.

לדבריו, "העובדה שערוץ המשטר התעלם באופן מביש מטקס משפחות 7 באוקטובר והמשיך כרגיל ברוח מפלגת השלטון הבורחת מאחריות בהפצת שטנה, בניסיון אומלל נוסף לשכתב את ההיסטוריה תוך פגיעה בכאבה של אומה שלמה - מבישה ואסור שיהיה לה מקום בחברה הישראלית".

הטקס נערך בפארק הירקון בתל אביב לציון שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר, ביוזמת תנועת "קומו" ומשפחות השכול.

הטקס, שהתקיים זו השנה השלישית ושודר גם במוקדים ברחבי הארץ, התקיים בהשתתפות כ-50 אלף בני אדם, בהם בני משפחות חללים ושורדי שבי.
תל אביבגדי איזנקוטטקסערוץ 147 באוקטובר

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר