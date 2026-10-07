סגן נשיא ארה"ב, ג'יי. די. ואנס, הבהיר כי וושינגטון תדרוש צעדים מעשיים בשטח לצמצום יכולות העשרת האורניום של איראן בטרם תסכים לסיום הלחימה | במקביל שיתף ואנס כי מאז חיסול המנהיג העליון עלי ח'אמנאי על ידי ישראל, גבר הכאוס בטהרן ולא ברור מי מקבל שם את ההחלטות (בעולם)

יוסי נכטיגל