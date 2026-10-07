התבטאות חריגה מצד שר החוץ הצרפתי ז'אן-נואל בארו: על רקע המתיחות המתמשכת ביחסים בין צרפת לישראל, בארו התייחס בחריפות לטענות נגד חברת הפרלמנט האירופי רימה חסן, וקרא לנקוט נגדה "סנקציות חמורות" אם יתברר כי אכן פגעה בתערוכה שהוקדשה לזכר קורבנות מתקפת 7 באוקטובר.

בארו אמר ביום שלישי, במהלך דיון באסיפה הלאומית הצרפתית, כי אם הטענות נגד חסן יתבררו כנכונות, על הפרלמנט האירופי להטיל עליה סנקציות. לדבריו, "ההאשמות שהועלו נגד חברת פרלמנט אירופית המזוהה עם 'צרפת בלתי כנועה', שלפיהן השחיתה תערוכה בפרלמנט האירופי לזכר קורבנות 7 באוקטובר, אם יתבררו כנכונות, מחייבות סנקציות הולמות מצד הפרלמנט האירופי".

ההתייחסות מגיעה לאחר שחסן, חברת הפרלמנט האירופי מטעם מפלגת "צרפת בלתי כנועה", הואשמה בכך שהפילה דגלים של ישראל ושל האיחוד האירופי במהלך תערוכה שהוצגה בפרלמנט האירופי בשטרסבורג, במסגרת האירועים לציון שלוש שנים למתקפת חמאס ב-7 באוקטובר 2023.

בארו הדגיש כי צרפת מעוניינת שהטקסים לציון יום השנה למתקפה יתקיימו "בתנאים הטובים ביותר", והזכיר כי 51 אזרחים צרפתים נהרגו באותה מתקפה.

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האירוע עצמו התרחש ביום שני בערב, יומיים לפני יום השנה למתקפת חמאס החל היום. נשיאת הפרלמנט האירופי, רוברטה מצולה, התייחסה אף היא לפרשה במהלך ישיבת המליאה ואמרה כי אחד מחברי הפרלמנט תועד לכאורה כשהוא פוגע בתערוכה שהנציחה את קורבנות המתקפה.

מצולה הודיעה כי הפרלמנט האירופי מתייחס לפרשה ברצינות רבה וכי ננקטים ההליכים המתאימים, תוך שמירה על זכותה של האדם המעורב להישמע בעניין.

לדבריה, לנוכח העלייה באנטישמיות ברחבי העולם, על הפרלמנט האירופי להבטיח שהקהילה היהודית באירופה תוכל לראות בו "גם את הבית שלה", והוסיפה כי אין מקום לניסיונות הפחדה.

הפרשה עוררה סערה פוליטית בצרפת ובאירופה, כאשר חסן הותקפה בעקבות התיעוד והטענות נגדה. כעת, דבריו של בארו מעניקים לפרשה ממד נוסף, לאחר ששר החוץ הצרפתי עצמו הציב דרישה מפורשת לבחינת צעדים נגדה במקרה שהטענות יאומתו.

יצוין כי רימה חסן, הפרלמנטרית תומכת החמאס מטעם צרפת באירופה, הודתה באופן מפורש כי הפילה את דגל ישראל אך טענה שהדגל האירופי נפל "בטעות".