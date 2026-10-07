מסמך הלקחים נחשף

מחדל וטבח ה-7 באוקטובר והפקת הלקחים: כך משנה צה"ל את תפיסת הביטחון והיערכותו בכל הגזרות

משינוי ייעוד אמ"ן והחלפת תפיסת ההתרעה, דרך הקמת עשרות מוצבים בעזה, ועד הפעילות בסוריה ובדרום לבנון: נחשפים עיקרי יישום הלקחים של חיל האוויר, הים, פיקודי השטח ואגף המבצעים בעקבות מתקפת הפתע של חאמס בבוקר שמחת תורה (ביטחון)