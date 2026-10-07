מבזקים נוספים
צאו מרוסיה מיד: התראת חירום בארה"ב בעקבות התפרצות המגפה
עובדת במכון מחקר למגפה מתה לאחר שחלתה בדלקת ריאות, עשרות הוכנסו לבידוד והחשש התפשט מעבר לגבולות רוסיה | במוסקבה מנסים להרגיע: אין עדות להתפשטות המחלה (חדשות בעולם)דני שפיץ
וואו: מקרון מפרסם תיעוד חדש של שיגור הטיל הגרעיני מהצוללת הסודית
אחרי שהתיעוד שפרסם אמש ארמון האליזה עשה לא מעט רעש, נשיא צרפת מקרון מפרסם היום בחשבון הרשמי של הארמון תיעוד חדש מרגעי שיגור הטיל הגרעיני המתקדם - ששוגר מצוללת גרעינית בלב ים במקום סודי | צפו (בעולם)כיכר השבת
אריה דרעי מתחייב: ש"ס לא תיכנס לאף ממשלה ולא תאפשר הקמת ממשלה בלי חקיקת הגיוס תחילה
יו"ר ש"ס אריה דרעי מבהיר כי סיעתו לא תהיה חלק מכל הרכב קואליציוני עתידי ולא תאפשר את הקמת הממשלה ללא הסדרה חוקית מוקדמת של מעמד בני הישיבות | בהסתמך על הנחיית מועצת חכמי התורה והראשון לציון הגר"י יוסף, מבהירים גורמים במפלגה: "סוגיית לומדי התורה אינה נושא למשא ומתן – תחילה יחוקק החוק, ורק לאחר מכן נדבר על תיקים ותקציבים" (חרדים)ישי כהן
מל"ט של חיל האוויר נחת באופן מבוקר בצפון עקב תקלה טכנית
כלי טיס מאויש מרחוק של חיל האוויר נחת מוקדם יותר היום (יום ה') באופן מבוקר בשטח פתוח בצפון הארץ בעקבות תקלה טכנית. לפי דובר צה"ל, הכלי נחת לאחר שנבחן כי מיקום הנחיתה לא יגרום לנפגעים או לנזק. האירוע מתוחקר, ואין חשש לאירוע ביטחוני.ב. ניסני
100 אלף מטרות הותקפו, 31,000 שיגורים לישראל | צה"ל חושף את נתוני המלחמה
במלאת שלוש שנים לפרוץ מלחמת "חרבות ברזל" ובמבחן הזיכרון לטבח ה-7 באוקטובר, מפרסם צה"ל את נתוני הפעילות המקיפים מכלל החזיתות: מעזה ולבנון, דרך תקיפות העומק באיראן ותימן, ועד לסיכול הטרור הבלתי-פוסק ביהודה ושומרון (צבא)דוד הכהן
מחדל וטבח ה-7 באוקטובר והפקת הלקחים: כך משנה צה"ל את תפיסת הביטחון והיערכותו בכל הגזרות
משינוי ייעוד אמ"ן והחלפת תפיסת ההתרעה, דרך הקמת עשרות מוצבים בעזה, ועד הפעילות בסוריה ובדרום לבנון: נחשפים עיקרי יישום הלקחים של חיל האוויר, הים, פיקודי השטח ואגף המבצעים בעקבות מתקפת הפתע של חאמס בבוקר שמחת תורה (ביטחון)ב. ניסני
המחבל שניסה לחטוף את המטוס עם מאות הנוסעים בדרך לישראל – הוכשר בבריטניה
חמאם אל-חמאמי, הטייס שניסה לבצע פיגוע בחברת "פליי דובאי", עבר קורס טיס מקצועי באקדמיה מובילה באנגליה | החברה הבהירה: משתפים פעולה מלאה עם גורמי החקירה (בעולם)דוד הכהן
100 אלף מטרות ומהפכת ענק: צה"ל חושף את סיכום המלחמה בכל הזירות
במלאת שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר, הנתונים הרשמיים של צה"ל חושפים את ממדי הלחימה חסרי התקדים בכלל הגזרות, היקף האש העצום, מחיר הדמים הכבד והטלטלה העמוקה שעבר מערך המילואים שהוגדל בשליש (צבא)כיכר השבת