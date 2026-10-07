יו"ר ש"ס אריה דרעי מבהיר כי סיעתו לא תהיה חלק מכל הרכב קואליציוני עתידי ולא תאפשר את הקמת הממשלה ללא הסדרה חוקית מוקדמת של מעמד בני הישיבות | בהסתמך על הנחיית מועצת חכמי התורה והראשון לציון הגר"י יוסף, מבהירים גורמים במפלגה: "סוגיית לומדי התורה אינה נושא למשא ומתן – תחילה יחוקק החוק, ורק לאחר מכן נדבר על תיקים ותקציבים" (חרדים)

ישי כהן