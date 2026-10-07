סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי. די. ואנס, חשף הלילה (בין שלישי לרביעי) בריאיון לסוכנות הידיעות 'רויטרס' את התנאי המרכזי של הממשל בוושינגטון לסיום העימות הצבאי מול איראן.

בדבריו הבהיר ואנס כי ארה"ב לא תסתפק בהצהרות בלבד, אלא תדרוש צעדים ממשיים ומידיים לצמצום יכולת העשרת האורניום האיראנית.

"ארה"ב דורשת צמצום בפועל של יכולת ההעשרה האיראנית, ולא תסתפק בהבטחות מצד טהרן להגביל את תוכנית הגרעין בעתיד", הדגיש סגן הנשיא, והבהיר את הגישה התקיפה של הממשל: "אנחנו לא הולכים להחליף מילים במעשים".

בדבריו התייחס ואנס באופן ישיר לרמת ההעשרה הגבוהה אליה הגיעה איראן, והציב תהייה נוקבת בפני המנהיגות בטהרן: "אם אתם לא רוצים נשק גרעיני, למה אתם צריכים דלק המועשר ל-60%? אם אתם רוצים להוכיח מחויבות לכך שלא תבנו נשק גרעיני, אל תייצרו חומר מועשר ברמה גבוהה. זו סוגיה בסיסית מאוד. אני חושב שאם הם רוצים להוכיח מחויבות, הם צריכים לעשות משהו משמעותי בנוגע ליכולת ההעשרה שלהם".

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לצד הדרישות בתחום הגרעין, התייחס סגן הנשיא ואנס גם לטלטלה הפוליטית והביטחונית העוברת על הרפובליקה האסלאמית בעקבות המכה הקשה שספגה.

ואנס ציין כי מאז חיסולו של המנהיג העליון, עלי ח'אמנאי, על ידי ישראל, שורר בטהרן חוסר בהירות חריף לגבי זהות הגורמים שמובילים את המדינה ומקבלים את ההחלטות בפועל: "אחד הדברים שהבנו הוא שלא לגמרי ברור איך המדינה שלהם מקבלת החלטות".