מבזקים נוספים
התפתחות חדשה: מלי וליאל יהלומי נעצרו בנמיביה עם דרכונים מזויפים - המשטרה בודקת
האם והבת שאותרו בארגנטינה לפני חודשיים נעצרו בנמיביה • ברשותן דרכונים מזויפים | המשטרה בודקת את נסיבות המעצר (חדשות)כיכר השבת
צה"ל: 970 חיילים נפלו מאז 7 באוקטובר, 100 אלף מטרות הותקפו
צה"ל פרסם נתונים לרגל יום השנה למלחמה: 970 חיילים נפלו בנסיבות מבצעיות מאז 7.10.23, ו-70% מהפצועים חזרו לשרת. הצבא תקף כ-100 אלף מטרות: 65 אלף ברצועת עזה, 28 אלף בלבנון ובסוריה, 4,500 באיראן ו-80 בתימן. לישראל נורו למעלה מ-31 אלף שיגורים: כ-10,200 מעזה, כ-20 אלף מלבנון, כ-1,200 מאיראן, כ-50 מסוריה וכ-90 מתימן. בין החיסולים הבולטים: יחיא סנוואר, מחמד דף, אסמאעיל הנייה, חסן נסראללה, פואד שכר ואבראהים עקיל.קובי אטינגר
מפתיע: שר החוץ הצרפתי דורש "עונש כבד" למחוקקת שהפילה דגל ישראל
שר החוץ הצרפתי ז'אן נואל בארו שהיה ידוע עד כה בעיקר בשל קשריו המתוחים מאוד מול ישראל, הפתיע אמש כאשר עלה לבימת הפרלמנט הצרפתי כדי לגנות את מעשיה של רימה חסן, שהשליכה דגל ישראל לארץ בפרלמנט האירופי בבריסל | "מצופה שתיענש בחומרה", אמר שר החוץ של מקרון (חדשות)כיכר השבת
צאו מרוסיה מיד: התראת חירום בארה"ב בעקבות התפרצות המגפה
עובדת במכון מחקר למגפה מתה לאחר שחלתה בדלקת ריאות, עשרות הוכנסו לבידוד והחשש התפשט מעבר לגבולות רוסיה | במוסקבה מנסים להרגיע: אין עדות להתפשטות המחלה (חדשות בעולם)דני שפיץ
וואו: מקרון מפרסם תיעוד חדש של שיגור הטיל הגרעיני מהצוללת הסודית
אחרי שהתיעוד שפרסם אמש ארמון האליזה עשה לא מעט רעש, נשיא צרפת מקרון מפרסם היום בחשבון הרשמי של הארמון תיעוד חדש מרגעי שיגור הטיל הגרעיני המתקדם - מצוללת גרעינית בלב ים במקום סודי | צפו (בעולם)כיכר השבת
אריה דרעי מתחייב: ש"ס לא תיכנס לאף ממשלה ולא תאפשר הקמת ממשלה בלי חקיקת הגיוס תחילה
יו"ר ש"ס אריה דרעי מבהיר כי סיעתו לא תהיה חלק מכל הרכב קואליציוני עתידי ולא תאפשר את הקמת הממשלה ללא הסדרה חוקית מוקדמת של מעמד בני הישיבות | בהסתמך על הנחיית מועצת חכמי התורה והראשון לציון הגר"י יוסף, מבהירים גורמים במפלגה: "סוגיית לומדי התורה אינה נושא למשא ומתן – תחילה יחוקק החוק, ורק לאחר מכן נדבר על תיקים ותקציבים" (חרדים)ישי כהן
"לא נסתפק בהבטחות": סגן הנשיא ואנס חשף את התנאי לסיום המלחמה עם איראן
סגן נשיא ארה"ב, ג'יי. די. ואנס, הבהיר כי וושינגטון תדרוש צעדים מעשיים בשטח לצמצום יכולות העשרת האורניום של איראן בטרם תסכים לסיום הלחימה | במקביל שיתף ואנס כי מאז חיסול המנהיג העליון עלי ח'אמנאי על ידי ישראל, גבר הכאוס בטהרן ולא ברור מי מקבל שם את ההחלטות (בעולם)יוסי נכטיגל
מל"ט של חיל האוויר נחת באופן מבוקר בצפון עקב תקלה טכנית
כלי טיס מאויש מרחוק של חיל האוויר נחת מוקדם יותר היום (יום ה') באופן מבוקר בשטח פתוח בצפון הארץ בעקבות תקלה טכנית. לפי דובר צה"ל, הכלי נחת לאחר שנבחן כי מיקום הנחיתה לא יגרום לנפגעים או לנזק. האירוע מתוחקר, ואין חשש לאירוע ביטחוני.ב. ניסני