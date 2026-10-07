צה"ל החל במבצע להריסת עשרות אנדרטאות טרור ביהודה ושומרון

בריטניה חוששת מאוד מסגירת הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים, צעד מתבקש לאחר שהממלכה הכריזה על סנקציות חסרות תקדים נגד מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון | בבריטניה אומרים כי מנסים בכל דרך למנוע את המהלך הקיצוני של ישראל שאמור לצאת לדרך בסוף השבוע - ומאיימים בצעד חסר תקדים (מדיני)

כיכר השבת