ראש עיריית הבירה האלבנית, אריון וליאי, שנמצא במעצר טרום-משפטי כבר כ-20 חודשים בחשד לשחיתות והלבנת הון, פרסם אתמול (שלישי) סרטון שנוצר באמצעות בינה מלאכותית ובו הוא פונה לתושבים ומחדש את הבטחתו לספק ארוחות חינם לכל תלמידי בתי הספר בעיר.

בסרטון, שסומן במפורש כתוכן שנוצר ב-AI ופורסם בחשבון האינסטגרם הרשמי שלו, מופיע דמותו הדיגיטלית של וליאי (בן 46) בחליפה כחולה, מול דגלי אלבניה והעירייה.

"במשך 20 חודשים נמשכת החטיפה שלי, ואני לא יכול לספק את הברכה הזו אלא באמצעות בינה מלאכותית", אומר האווטאר.

הוא מדגיש את הישגי המנהל בבניית עשרות בתי ספר וגנים חדשים, ומצהיר: "נתתי עוד התחייבות שאף פעם לא אשכח – אוכל בבתי הספר. אקיים את ההבטחה הזו גם מהתא הזה שבו נעלו אותי. אמשיך לעבוד גם מהתא... אני מחבק אתכם בגעגוע, אתכם ואת ילדיכם הנפלאים."

וליאי נעצר בפברואר 2025 על ידי SPAK בחשד לקבלת כספים לא חוקיים בסך כ-1.1 מיליון אירו הקשורים לחוזים עירוניים ולהיתרי בנייה. הוא מכחיש את כל ההאשמות וטוען לרדיפה פוליטית.

למרות המעצר, הוא נשאר רשמית ראש העירייה עד 2027, לאחר שבית המשפט החוקתי ביטל ניסיון להדיחו. הוא האציל סמכויות לסגנים, אך ממשיך לנסות לשמור על נוכחות ציבורית – הפעם באמצעות טכנולוגיה.

הסרטון עורר דיון נרחב באלבניה ומחוצה לה על השימוש בבינה מלאכותית בפוליטיקה, על אחריות שלטונית מרחוק, ועל גבולות התקשורת של פוליטיקאים כלואים. מבקרים רואים בו תרגיל תעמולה, בעוד תומכיו רואים בו הוכחה לכך שהוא ממשיך לפעול למען העיר גם מאחורי סורג ובריח.