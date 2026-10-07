צה"ל הרס אנדרטאות למחבלים בשכם וביעבד

צה"ל החל הלילה במבצע רחב להריסת עשרות אנדרטאות טרור ביהודה ושומרון, 3 שנים לאחר הטבח. באגרת לתושבים נכתב: "כוחות הביטחון לא יאפשרו הסתה לטרור או פיאור של מחבלים. כל מי שיפאר טרור או יתמוך בו ייעצר באשמת הסתה, וכל אנדרטה שהוקמה כדי לפאר מחבלים תיהרס. הטרור לא הביא, ולא יביא, דבר מלבד הרס וחורבן, כשם שחמאס הביא חורבן על רצועת עזה במשך שנים". השר סמוטריץ' וח"כ סוכות בירכו: "מדינת ישראל גודעת את תשתיות ההסתה לטרור".

כיכר השבת