הולך רגל בן 65 נפצע בינוני מפגיעת רכב במעלות

ראש עיר באלבניה שיושב בכלל בכלא באשמת שחיתות פנה לאזרחיו בסרטון מושקע | בזמן שהוא לובש את בגדי האסיר, דמות האווטאר שלו הבטיחה ארוחות חינם בבתי הספר, מאחר שהפוליטיקאי ממשיך לשמש רשמית כראש העיר - גם מאחורי סורג ובריח (בעולם)

כיכר השבת