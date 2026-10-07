תביעה שהוגשה נגד ענקית הקפה סטארבקס בארצות הברית טוענת כי משקאות המשווקים כ״נטולי סוכר״ מכילים בפועל כמויות משמעותיות של סוכר - בחלק מהמקרים כמות המשתווה לזו שבחטיף קיט־קט.

התביעה הפדרלית הוגשה ביום שישי בשם שלושה צרכנים שרכשו את משקאות החלבון המוגדרים נטולי סוכר של החברה במדינות קליפורניה, ניו יורק וושינגטון. משרד עורכי הדין Hagens Berman הגיש את ההליך בשמם.

במרכז התביעה עומדים כמה ממשקאות החלבון של סטארבקס, בהם לאטה חלבון חם וקר ומשקאות מאצ׳ה חלבוניים בטעמי וניל וקרמל. על פי הטענות שהוצגו לבית המשפט, המשקאות מכילים בין 13 ל־21 גרם סוכר למנה.

התובעים טוענים כי צרכן סביר לא היה מצפה למצוא כמות כזו של סוכר במוצר שמוצג בפניו כ״נטול סוכר״. בתביעה נטען כי הבעיה אינה מחסור במידע תזונתי, אלא עצם השימוש בשם שלטענת התובעים מטעה את הצרכנים.

״אין אדם סביר שהיה מצפה שמוצר שעליו מופיע הכיתוב 'נטול סוכר' יכיל כמות כזו של סוכר״, נטען בתביעה.

סטארבקס דוחה את הטענות. החברה מסרה כי לא הוסיפה סוכר למשקאות וכי המתיקות והטעם מגיעים, בין היתר, מסירופ נטול סוכר המשמש במשקאות.

לדברי החברה, מקור הסוכר שנמדד במשקאות הוא בחלב המועשר בחלבון שבו היא משתמשת להכנתם. בסטארבקס הדגישו כי החברה מפרסמת את המידע התזונתי ואת כמות הסוכר במשקאות, לצד אפשרויות ההתאמה וההרכב שלהם, באתר החברה, באפליקציה, בתפריטים ובחומרי השיווק.

״אנחנו מספקים באופן עקבי וברור מידע על משקאות החלבון שלנו, האפשרויות נטולות הסוכר, אפשרויות ההתאמה והערכים התזונתיים שלהם במגוון ערוצים, כולל הודעות החברה, התפריטים, חומרי השיווק, אתר Starbucks.com והאפליקציה של סטארבקס״, מסרה החברה. עוד נמסר כי היא מתכוונת להגן על עצמה בנחישות בהליך המשפטי.

עורך הדין סטיב ברמן, ממייסדי ושותף מנהל במשרד Hagens Berman, אמר כי צרכנים נמנעים מסוכר מסיבות שונות, ובהן שיקולי בריאות, סוכרת ואיזון רמות הסוכר בדם.

״עבור רבים מהצרכנים, הצגה שגויה באופן כה משמעותי של המוצר היא עניין רציני״, אמר ברמן לסוכנות הידיעות AP.

הטענה כלפי סטארבקס מתמקדת אפוא בהבדל שבין המונח ״נטול סוכר״ לבין העובדה שהמשקאות מכילים סוכר באופן טבעי כתוצאה מהרכיבים שבהם נעשה שימוש. באתר החברה המשקאות הוצגו ביום שני כ״נטולי סוכר״, אך במקביל צוין בהם מספר גרמי הסוכר וכן העובדה שהם מיוצרים ללא תוספת סוכר.

התובעים מבקשים מבית המשפט לפסוק פיצויים עבור צרכנים בארצות הברית שרכשו את המשקאות. בנוסף, הם מבקשים להורות לסטארבקס להפסיק להשתמש בכיתוב ״נטול סוכר״ על מוצרים המכילים סוכר.