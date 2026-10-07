תיעוד מרגש ממתחם הנובה: זוכרים את הנרצחים ומניחים תפילין 

מבזקים נוספים
ב-6:29 בדיוק, ב-7 באוקטובר: שירות בתי הסוהר פשט על מתקני כליאה ביטחוניים
על רקע ציון שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר, ביצע לפנות בוקר שירות בתי הסוהר, בשעה 06:29 בדיוק, פעילות מבצעית נרחבת במספר מתקני כליאה ביטחוניים ברחבי הארץ | צפו (חדשות)קובי רוזן
הותר לפרסום: פרופסור שחר נבו הוא המרצה שחשוד בתכנון טבח המוני בערבים
פרופסור שחר נבו הוא המרצה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן שהוגש נגדו כתב אישום חמור בגין תכנון פיגועים נגד מאות אזרחים ערבים בישראל | נבו תכנן 12 חוליות טרור יהודיות עם 72 מחבלים • האוניברסיטה הסירה את תמונתו מאתר הסגל (חוק ומשפט)קובי רוזן
"אנחנו מאבדים אותו" - ההכשרה לאנשי המקצוע שנכנסים בול ברגע הזה
הם מגיעים כשהשיחות כבר הפכו לעימותים והקשר עם הילד הולך ונעלם. הכשרה חדשה מבקשת לתת לאנשי המקצוע כלים לרגעים שבהם עצה רגילה כבר לא מספיקהחני שטיין
הרב יגאל כהן במסר מיוחד לשביעי באוקטובר: "אל ייאוש! אנחנו עם הנצח" | צפו
בבוקר השביעי באוקטובר, רגע אחרי ששימש כסנדק בברית מילה, מזכה הרבים הגאון רבי יגאל כהן, במסר מיוחד לעם ישראל: "אל ייאוש! אנחנו עם הנצח" | צפו (חרדים)חזקי שטרן
שר החוץ היהודי שנלחם נגד ישראל שולח את תנחומיו | הדברים המלאים
שר החוץ היהודי של בריטניה אד מיליבנד הידוע כאחד הגורמים הביקורתיים ביותר כלפי ישראל, שיגר ברכת תנחומים לרגל השבעה באוקטובר | הדברים המלאים (חדשות)ישראל גראדווהל
נורה ב-30 קליעים וכמעט טבע: דרמת החילוץ בלב נהר האמזונס
עשרות רסיסים נמצאו בגופו של הטורף שנאבק להישאר מעל המים, עד שאנשי המשטרה ואנשי המקצוע הצליחו להעניק לו גל הצלה מאולתר ולמשוך אותו לחוף (חדשות בעולם)דני שפיץ
אישה בת 71 טבעה בחוף סירונית ופונתה במצב בינוני
אישה בת 71 טבעה הבוקר (10:43) סמוך לחוף סירונית. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי במקום ופינו אותה לבית החולים לניאדו במצב בינוני.קובי רוזן
דובר חמאס מאיים ביום השנה: "שברנו את תפיסת הביטחון לתמיד"
דובר הזרוע הצבאית של חמאס פרסם ציוץ לרגל יום השנה ל-7.10, בו טען כי "זרועות הלוחמים שברו אחת ולתמיד את תפיסת הביטחון של הכיבוש". הדובר הוסיף: "לא נותרו עוד הרתעה, הכרעה או התרעה", והביע תקווה לפתיחת חזית המערב נגד ישראל. חמאס מכנה את אירועי 7.10 "החצייה המקודשת".קובי אטינגר