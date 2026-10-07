מבזקים נוספים
הרב יגאל כהן במסר מיוחד לשביעי באוקטובר: "אל ייאוש! אנחנו עם הנצח" | צפו
בבוקר השביעי באוקטובר, רגע אחרי ששימש כסנדק בברית מילה, מזכה הרבים הגאון רבי יגאל כהן, במסר מיוחד לעם ישראל: "אל ייאוש! אנחנו עם הנצח" | צפו (חרדים)חזקי שטרן
שר החוץ היהודי שנלחם נגד ישראל שולח את תנחומיו | הדברים המלאים
שר החוץ היהודי של בריטניה אד מיליבנד הידוע כאחד הגורמים הביקורתיים ביותר כלפי ישראל, שיגר ברכת תנחומים לרגל השבעה באוקטובר | הדברים המלאים (חדשות)כיכר השבת
נורה ב-30 קליעים וכמעט טבע: דרמת החילוץ בלב נהר האמזונס
עשרות רסיסים נמצאו בגופו של הטורף שנאבק להישאר מעל המים, עד שאנשי המשטרה ואנשי המקצוע הצליחו להעניק לו גל הצלה מאולתר ולמשוך אותו לחוף (חדשות בעולם)דני שפיץ
אישה בת 71 טבעה בחוף סירונית ופונתה במצב בינוני
אישה בת 71 טבעה הבוקר (10:43) סמוך לחוף סירונית. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי במקום ופינו אותה לבית החולים לניאדו במצב בינוני.קובי רוזן
דובר חמאס מאיים ביום השנה: "שברנו את תפיסת הביטחון לתמיד"
דובר הזרוע הצבאית של חמאס פרסם ציוץ לרגל יום השנה ל-7.10, בו טען כי "זרועות הלוחמים שברו אחת ולתמיד את תפיסת הביטחון של הכיבוש". הדובר הוסיף: "לא נותרו עוד הרתעה, הכרעה או התרעה", והביע תקווה לפתיחת חזית המערב נגד ישראל. חמאס מכנה את אירועי 7.10 "החצייה המקודשת".קובי אטינגר
ילד בן 10 נפגע מרכב בירושלים במצב קל עד בינוני
ילד כבן 10 נפגע מרכב ברחוב שמואל הנביא בירושלים. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה לאחר שנחבל בראשו. מצבו מוגדר קל עד בינוני.קובי רוזן
שר המורשת הכריז על רכב המציל מהנובה כ"עתיקה" למניעת הריסתו
שר המורשת אליהו הכריז על הרכב שבו חילץ עוז דוידיאן עשרות צעירים מהנובה כ"עתיקה", כדי למנוע את הריסתו. הרכב יועבר לצורכי שימור והנצחה. במקביל, גם שורת מיגוניות בעוטף הוכרזו כעתיקות ונאסר לבצע בהן שינויים ללא תיאום מראש.כיכר השבת
דיווח: האיש שפיקד על ההוצאה להורג הכושלת הסתבך כבר בעבר
חקירה חדשה חושפת כי פרנק סטרדה, שעמד בראש מערכת בתי הסוהר בטנסי, פיקח בעבר באריזונה על שלוש הוצאות להורג שבהן התעוררו טענות להפרת הנהלים | כעת, לאחר כישלון ההוצאה להורג של כריסטה פייק, התפטרותו מעוררת שאלות חדשות על התנהלות מערכת ההוצאות להורג במדינה (בעולם)כיכר השבת