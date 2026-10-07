מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 13:00

דובר הזרוע הצבאית של חמאס פרסם ציוץ לרגל יום השנה ל-7.10, בו טען כי "זרועות הלוחמים שברו אחת ולתמיד את תפיסת הביטחון של הכיבוש". הדובר הוסיף: "לא נותרו עוד הרתעה, הכרעה או התרעה", והביע תקווה לפתיחת חזית המערב נגד ישראל. חמאס מכנה את אירועי 7.10 "החצייה המקודשת".

קובי אטינגר