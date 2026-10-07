"מגפת התפוז”: פסל נבזי של טראמפ הוצב בפרלמנט האירופי

עשרות רסיסים נמצאו בגופו של הטורף שנאבק להישאר מעל המים, עד שאנשי המשטרה ואנשי המקצוע הצליחו להעניק לו גל הצלה מאולתר ולמשוך אותו לחוף (חדשות בעולם)

דני שפיץ