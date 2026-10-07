עד הבחירות: 20 ימי מאסר נגזרו על תלמידי הישיבות שנעצרו השבוע

מבזקים נוספים
סיום מתוק לחג: הרבי מקראלי חילק תפוחים ושקדים לחסידים
בהיכל בית מדרשו בלב ווילאמסבורג שבברוקלין, ערך האדמו"ר מקראלי את עבודתו הקדושה בנענועים ובשאר מעמדי ההוד לפני קהל חסידיו ומעריציו | בסיום הימים הנעלים, לאחר טיש נעילת החג של שמחת תורה, עברו החסידים לקבלת ברכת הקודש, וכן תפוח ושקדים לברכה | צפו בגלריה מסכמת (חסידים)חיים רוזנבוים
3 שנים של כאב בלתי נתפס: 'דבר ראשון' חוזר לסיפורים ולקולות מרגעי הטבח
באולפן משה מנס וישראל מאיר חוזרים לרגעים הקשים עם הקראת שמותיהם של האנשים שנרצחו, ושלומי וידידיה בכר אחיו של יהודה בכר הי''ד שנרצח במסיבת הנובה עם סיפור חייו של יהודה, על העוצמות האמונה והחיות שהייתה בו שלא נגמרה עד היום. את מי הוא הציל בנובה ומה עושים בשביל לא לשכוח. צפו (דבר ראשון)ישראל מאיר ומשה מנס
תורה, חסידות והלכה: צפו בתיעוד משיעורי המשפיעים החסידיים והדיין הליטאי בימי המועד
במהלך ימי המועד תיעד הצלם א.כ. את המשפיעים החסידיים הגה"צ רבי אלימלך בידרמן והגאון רבי שמעון שפיצר, במסירת שיעורי תורה וחסידות בביהמ"ד ברז'אן ובביהמ"ד בית פנחס | כמו כן, תיעוד מהפוסק הליטאי הגאון רבי שריאל רוזנברג, במסירת שיעור בהלכה בביהמ"ד בית שמואל באשדוד | ולסיום, תיעוד מרהיב משמחת בית השואבה בחצה"ק קאליב (חרדים)חיים רוזנבוים
רגעי קבלת מלי וליאל בנתב"ג: "לא אויבות ולא גנבו, תנו להן לחזור לבית"
האם והבת שברחו לאירופה ואותרו בארגנטינה נחתו בנתב"ג • עורכת דינן: "הן לא אויבות ולא גנבו" | הדרמה שהסעירה את המדינה הסתיימה (בארץ)יאיר טוקר
צעיר בן 19 נפגע מאוטובוס בבית שמש במצב קל
צעיר בן 19 נפגע מאוטובוס ברחוב נחל שורק בבית שמש. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה והוא פונה לבית חולים. מצבו מוגדר קל.קובי רוזן
כך המעצרים עלולים להשפיע על תוצאות הבחירות והקריסה של עופר וינטר
מחידוש מעצרי תלמידי הישיבות והוראות היועמ"ש ועד הסערה ברחובות: ישי כהן ואבי וידרמן מנתחים באולפן 'הזירה' איך מנופי הלחץ על המגזר ישפיעו על מערכת הבחירות - וגם: מה עומד מאחורי הצלילה של עופר וינטר אל מתחת לאחוז החסימה? האזינו/צפו (חרדים)הזירה
ווילאמסבורג של מעלה; ימי החג בצילו של האדמו"ר מתולדות צבי דספינקא
תיעוד מרומם ונעלה מחג הסוכות, הושענא רבה ומוצאי שמחת תורה בחצה"ק תולדות צבי דספינקא במרכז החסידות בווילאמסבורג | האדמו"ר, הידוע כפה מפיק מרגליות, השפיע מנועם אמרותיו לכלל חסידיו בכל מעמדי ההוד, הן בעת ההקפות והן בשעת עריכת השולחנות הטהורים | צפו בגלריה מסכמת (חסידים)חיים רוזנבוים
הדרמה בטיסה וספר התורה הזעיר; הימים הנעלים בצילו של הגר"מ שטרנבוך
הושענא רבה ושמחת תורה בצל קודשו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך עמדו בסימן התעלות עצומה, לצד רגעים מרטיטים ומרגשים שחוו ההמונים שזכו לשהות במחיצתו | תיעוד וסיקור ענק (חרדים)חיים רוזנבוים