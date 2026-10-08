מבזקים נוספים
4 חשודים נעצרו בקרב יריות בכפר מנדא
שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב עצרו הבוקר ארבעה חשודים מנצרת בתום קרב יריות ומרדף בכפר מנדא. החשודים, המשויכים לארגון פשע מנצרת, הגיעו למקום וביצעו ירי לעבר מבנה. כוחות שנפרסו במקום בעקבות מידע מודיעיני הגיבו באש, והרכב החשוד החל להימלט. בתום המרדף נתפסו החשודים, כאשר על אחד מהם אותרה פגיעת ירי והוא פונה במצב בינוני. במהלך הפעילות נתפסו אקדח, רובה M16 וכלי רכב עם פגיעות ירי. החשודים נחקרים בקשר למספר אירועי ירי לעבר עסקים באזור הצפון.קובי רוזן
סוריה מכחישה שליחת כוחות צבאיים לסעודיה נגד החות'ים
סוריה הכחישה דיווחים על שליחת כוחות צבאיים לסייע לסעודיה במלחמה נגד החות'ים. בהצהרה רשמית נאמר: "עמדתה של סוריה ברורה: אנו ניצבים בנחישות לצד סעודיה בהתמודדות עם האיומים על ביטחונה ויציבותה. עם זאת, מדיניותה של סוריה באזור מבוססת על יציבות, שלום ושיתוף פעולה, ולא על פתיחת חזיתות חדשות."קובי אטינגר
שלוש שנים אחרי הטבח: המחווה המפתיעה במדינה הכי לא צפויה
בעוד ברחבי העולם ציינו את יום השנה למתקפת 7 באוקטובר, באחד המקומות המפתיעים ביותר במזרח התיכון נערכה עצרת שהביעה הזדהות עם ישראל ועם קורבנות הטבח (חדשות בעולם)דני שפיץ
המצלמה תיעדה: עיתונאי הכשיל שוטר במהלך המהומות בצרפת
תיעוד דרמטי מהעימותים ברחובות צרפת מציג אדם המזוהה עם התקשורת כשהוא שולח את רגלו לעבר שוטר במהלך ההתפרעויות (חדשות בעולם)דני שפיץ
"הייתי צריך להגיד לא": הידוען שון בלאיש סירב להצעה מפתה בגלל כשרות
הידוען והמפיק שון בלאיש שיתף את עוקביו כי סירב להצעה להשתתף בפאנל של תוכנית בישול בטלוויזיה • הסיבה: המנות משלבות בשר וחלב | "למרות שזה נורא מפתה, הייתי צריך להגיד לא" (חרדים)איציק אוחנה
הראשל"צ במתקפה על בן גביר: "אסור לתת יד למי שמפר את פסיקת חכמי התורה"
הראשל"צ הגר" יוסף קרא שלא להימשך אחר סיסמאות, יצא נגד עלייתו של השר בן גביר להר הבית בניגוד להלכה, והדגיש את חשיבות הציות לגדולי ישראל | צפו (חרדים)דוד הכהן
ההסכם המפתיע של ארה"ב עם איראן: "הם קיבלו את החצי התחתון"
במהלך קבלת הפנים לצוות נושאת המטוסים שחזרה ממשימתה, שר המלחמה האמריקני סיפר על "הסכם" משונה עם הצי האיראני והסביר מה עלה בגורל עשרות כלי השיט האיראניים (חדשות בעולם)דני שפיץ
שורד השבי בעדות מצמררת: "זה מה שחשבתי כשהמחבל הצמיד נשק לראשי"
שורד השבי איתי רגב מספר על הרגע שבו מחבל הצמיד נשק לראשו • התחיל לומר 'שיר למעלות' והנשק הורחק | "הרגשתי שהקב"ה שומע אותי" (חרדים)איציק אוחנה