סוריה הכחישה דיווחים על שליחת כוחות צבאיים לסייע לסעודיה במלחמה נגד החות'ים. בהצהרה רשמית נאמר: "עמדתה של סוריה ברורה: אנו ניצבים בנחישות לצד סעודיה בהתמודדות עם האיומים על ביטחונה ויציבותה. עם זאת, מדיניותה של סוריה באזור מבוססת על יציבות, שלום ושיתוף פעולה, ולא על פתיחת חזיתות חדשות."

קובי אטינגר