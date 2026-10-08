מסתערבי מג"ב עצרו מבוקש בפעילות טרור בדיר איסתיא

הידוען והמפיק שון בלאיש שיתף את עוקביו כי סירב להצעה להשתתף בפאנל של תוכנית בישול בטלוויזיה • הסיבה: המנות משלבות בשר וחלב | "למרות שזה נורא מפתה, הייתי צריך להגיד לא" (חרדים)

איציק אוחנה