כריסטה פייק שרדה את ניסיון ההוצאה להורג לאחר שהוזרקו לה שתי מנות של חומר ההמתה, השבוע היא אף חזרה לתקשר עם סביבתה | המקרה החריג הציף מחדש את אחת הסוגיות השנויות ביותר במחלוקת במערכת המשפט האמריקנית: עד כמה ניתן לבצע עונש מוות באופן אמין, והאם מדינה יכולה להבטיח שההליך יתבצע ללא כשל | אלו המדינות בארה"ב שעדיין מוציאות להורג | תיאורים קשים (בעולם)

יוסי נכטיגל