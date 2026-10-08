אחרי שזעם על מודל המנויים ודמי הביטול, המהנדס האמריקאי רתם את הבינה המלאכותית ובנה מחדש 7 תוכנות עריכה מקצועיות | כעת הן מוצעות בחינם ובקוד פתוח – והרשת כבר נסערת (חדשות בעולם)

דני שפיץ