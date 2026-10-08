מבזקים נוספים
מוטי לייטנר ומפלגת הציבור החרדי יתייצבו להפגנה נגד הפלג היום
צפי לעימותים: במפלגת 'הציבור החרדי' מתכוונים למחות ולהפגין מול הפלג הירושלמי בהפגנות הערב. יו"ר המפלגה לייטנר ישתתף וגם יתן הצהרה בשטח.
בלי לשלם שקל: מהנדס גייס את הבינה המלאכותית ובנה לאדובי מתחרה חינמי
אחרי שזעם על מודל המנויים ודמי הביטול, המהנדס האמריקאי רתם את הבינה המלאכותית ובנה מחדש 7 תוכנות עריכה מקצועיות | כעת הן מוצעות בחינם ובקוד פתוח – והרשת כבר נסערת (חדשות בעולם)דני שפיץ
זוועה בכביש המוות: תושבי העיר הכבושה יוצאים למסע קטלני כדי להשיג אוכל
תושבי אולשקי שבמחוז חרסון, הנמצאת בשליטה רוסית סמוך לקו החזית, מדווחים על מחסור חמור במזון, מים ותרופות | מי שמנסה לצאת מהעיר כדי להצטייד נאלץ לעבור בכביש ממוקש החשוף לתקיפות רחפנים – ותושבים מזהירים כי האפשרות להישאר בעיר עלולה להסתיים ברעב | כך נראה מצור ב-2026 (בעולם)כיכר השבת
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 13:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 13:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
צה"ל חיסל בחאן יונס מפקד חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר
צה"ל תקף ביום שני בחאן יונס וחיסל את אבראהים עלאם, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס. עלאם חדר לישראל בטבח 7 באוקטובר, השתתף ברצח אזרחים ישראלים רבים וחטף את גופתו של סמל שקד דהן ז"ל לעזה.קובי אטינגר
המחבל שפשט ב-7 באוקטובר וחטף את גופת סמל שקד דהן הי"ד - חוסל
אבראהים עלאם חוסל במרחב חאן יונס • פשט לישראל בטבח ולקח חלק ברציחות ובחטיפת גופת סמל שקד דהן הי"ד | מחבל נוסף חוסל בדרום הרצועה (צבא וביטחון)ב. ניסני
צה"ל חיסל שני מחבלי חמאס שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר
צה"ל תקף בחאן יונס בתחילת השבוע וחיסל שני מחבלי חמאס שפשטו לישראל ב-7 באוקטובר. אבראהים עלאם, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, לקח חלק ברצח אזרחים ובחטיפת גופתו של סמל שקד דהן. ביום שלישי חוסל מעתצם מחמד סלימאן צלאח, מחבל שקידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחים ופעל לשיקום יכולות חמאס תוך הפרת הפסקת האש. שני המחבלים חוסלו מהאוויר בתקיפות מדויקות.ב. ניסני
פועל נפצע קשה בנפילה מסולם במהלך בניית ממ"ד בגליל העליון
פועל בן 34 נפצע קשה לאחר שנפל מסולם במהלך עבודתו להקמת ממ"ד בחצר מבנה במועצה האזורית הגליל העליון. חגי אברמסון, חובש איחוד הצלה, מסר כי הפועל נחבל בראשו בעקבות הנפילה. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פונה למרכז הרפואי זיו בצפת במצב קשה.קובי רוזן