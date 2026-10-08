מבזקים נוספים
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 14:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 14:00 (כיכר FM)כיכר השבת
מוטי לייטנר ומפלגת הציבור החרדי יתייצבו להפגנה נגד הפלג היום
צפי לעימותים: במפלגת 'הציבור החרדי' מתכוונים למחות ולהפגין מול הפלג הירושלמי בהפגנות הערב. יו"ר המפלגה לייטנר ישתתף וגם יתן הצהרה בשטח.
אחרי הפרסומים - צה"ל חושף: תלמידי ישיבות עריקים נעצרו הלילה
לאחר ביקורת שהושמעה בתקשורת הכללית על מניעת מעצרים יזומה מצד מפגינים חרדים, בצה"ל טוענים כי כל עריק שאליו הצליחה המשטרה הצבאית להגיע - נעצר בסופו של דבר | לכיכר השבת נודע כי אכן נעצרו הלילה מספר תלמידי ישיבות (חרדים)כיכר השבת
בלי לשלם שקל: מהנדס גייס את הבינה המלאכותית ובנה לאדובי מתחרה חינמי
אחרי שזעם על מודל המנויים ודמי הביטול, המהנדס האמריקאי רתם את הבינה המלאכותית ובנה מחדש 7 תוכנות עריכה מקצועיות | כעת הן מוצעות בחינם ובקוד פתוח – והרשת כבר נסערת (חדשות בעולם)דני שפיץ
זוועה בכביש המוות: תושבי העיר הכבושה יוצאים למסע קטלני כדי להשיג אוכל
תושבי אולשקי שבמחוז חרסון, הנמצאת בשליטה רוסית סמוך לקו החזית, מדווחים על מחסור חמור במזון, מים ותרופות | מי שמנסה לצאת מהעיר כדי להצטייד נאלץ לעבור בכביש ממוקש החשוף לתקיפות רחפנים – ותושבים מזהירים כי האפשרות להישאר בעיר עלולה להסתיים ברעב | כך נראה מצור ב-2026 (בעולם)כיכר השבת
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 13:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 13:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
צה"ל חיסל בחאן יונס מפקד חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר
צה"ל תקף ביום שני בחאן יונס וחיסל את אבראהים עלאם, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס. עלאם חדר לישראל בטבח 7 באוקטובר, השתתף ברצח אזרחים ישראלים רבים וחטף את גופתו של סמל שקד דהן ז"ל לעזה.קובי אטינגר
המחבל שפשט ב-7 באוקטובר וחטף את גופת סמל שקד דהן הי"ד - חוסל
אבראהים עלאם חוסל במרחב חאן יונס • פשט לישראל בטבח ולקח חלק ברציחות ובחטיפת גופת סמל שקד דהן הי"ד | מחבל נוסף חוסל בדרום הרצועה (צבא וביטחון)ב. ניסני