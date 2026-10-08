בתוך תוכי ידעתי היטב שזה לא מתאים. ידעתי שמדובר בגבול שנחצה, בטשטוש של השמירה הראויה ובפגיעה בטהרת המחשבה והלב. אך למרות הידיעה הזו, המשכתי. אולי מפני שרעייתי, בטוב לבה ובתמימותה הטהורה, לא ראתה בכך שום בעיה ופרשה את התנהלות כשיח ענייני ולגיטימי בין שכנים, ואולי, אם אהיה כנה עד הסוף עם עצמי, מפני שמשהו בתשומת הלב הזו שירת אותי (מגזין כיכר)

משה רבי