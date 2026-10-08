מלחמת הסייבר של ישראל והנער ששבר את ה-FBI

מבזקים נוספים
תינוק נפגע מזיקוק, נער איבד יד ואישה הותקפה בלהביור: התיעודים והאירועים ההזויים בפרעות בצרפת
בתוך כשבועיים, הפכו מחאות תלמידי התיכון נגד תנאי הלימודים לגל אלימות חסר מעצורים ואנטישמי ברחבי צרפת | מאות נפצעו, אלפים נעצרו ובין האירועים החריגים: תינוק בן שנה שנפגע מזיקוק, תלמיד שאיבד את ידו, נער שאיבד את הראייה בעין ופגיעה קשה במורה ובשוטרים | וגם: דגלי פלסטין ושירי תמיכה ברוצח היהודים מטולוז (מגזין כיכר)ישראל גראדווהל
האנשים שמאחורי המילים: מי כותב את הנאומים לפוליטיקאים ובכירי המדינה?
באו"ם ובכנסת, בישיבות הממשלה ובטקסים השונים, הוא מגיע חמוש בצרור דפים מסומנים בטוש זוהר - וכל המשתתפים יודעים: ראש הממשלה נתניהו עומד לתת נאום מלוטש וחד | נתניהו אינו היחיד שמשקיע בנאומיו, כל ראשי המפלגות והפוליטיקאים מחזיקים כותבי נאומים | יצאנו להכיר את האנשים שמאחורי המילים (מגזין)שמאי צוק
הוצאה להורג: המדינות שעדיין מבצעות את עונש מוות - והסיפור המצמרר של כריסטה פייק
כריסטה פייק שרדה את ניסיון ההוצאה להורג לאחר שהוזרקו לה שתי מנות של חומר ההמתה, השבוע היא אף חזרה לתקשר עם סביבתה | המקרה החריג הציף מחדש את אחת הסוגיות השנויות ביותר במחלוקת במערכת המשפט האמריקנית: עד כמה ניתן לבצע עונש מוות באופן אמין, והאם מדינה יכולה להבטיח שההליך יתבצע ללא כשל | אלו המדינות בארה"ב שעדיין מוציאות להורג | תיאורים קשים (בעולם)יוסי נכטיגל
שאטלים לגן עדן: אגם מסתורי וכרכרות פאר בנות 3,500 שנה
כשהשלטון הסובייטי השתלט על ארמניה, הוא עשה את מה שידע לעשות היטב – להתעלל במשאבי הטבע המקומיים | ימת סוואן שמרה על הסוד במשך אלפי שנים, וככל שמפלס המים ירד נחשף עולם עתיק בן 3,500 שנה | זה הזמן לצלול לאחת מתגליות הארכאולוגיה המפתיעות, שהתגלתה כמעט לגמרי במקרה – מעיר עתיקה ועד מרכבות שנועדו למסע אל העולם הבא (מגזין כיכר)דני שפיץ
"כמה את מרוויחה?" | השאלה שגרמה לה לשבור את הכלים באמצע הפגישה
כסף, ועוד כסף. זו הייתה השנה הזאת בה הרכילות המרכזית של הבנות סביבה כללה את הסכומים שמשפחות הבטיחו לחתן המיועד. תמר שמעה את ה"מחירים" והחווירה: הם היו בלתי נתפסים עבור משפחה מרובת ילדים, שחיה מהיד לפה | בחורת סמינר משתפת את סיפורה (שידוכים)אריה רוזן
המטוס צולל, הנוסעים קופאים. ומה איתכם? // יעקב רייניץ
אתם לא חייבים לחכות לאסון כלכלי או למכה כואבת כדי להתעורר. לא צריך לחכות שמישהו יטלטל אתכם או שהמטוס יתחיל לצלול כדי להבין שכדי לצאת מהתסבוכת הכלכלית. חייבים ליזום, לקחת אחריות ולפעול! (נדל"ן)יעקב רייניץ
החברות בין שני הזוגות הצעירים השכנים - הובילה להידרדרות חמורה ומסוכנת | סיפור מטלטל
בתוך תוכי ידעתי היטב שזה לא מתאים. ידעתי שמדובר בגבול שנחצה, בטשטוש של השמירה הראויה ובפגיעה בטהרת המחשבה והלב. אך למרות הידיעה הזו, המשכתי. אולי מפני שרעייתי, בטוב לבה ובתמימותה הטהורה, לא ראתה בכך שום בעיה ופרשה את התנהלות כשיח ענייני ולגיטימי בין שכנים, ואולי, אם אהיה כנה עד הסוף עם עצמי, מפני שמשהו בתשומת הלב הזו שירת אותי (מגזין כיכר)משה רבי
למה חשבון הבנק של החרדית מבני ברק עוקל? | פסק זמן • 3 פסקי דין שכדאי לכם להכיר
שני אחים ביקשו לקבל 80 אלף שקל ונדרשו לשלם 3.4 מיליון, התחייבות בהסכם ממון תפחה ל-5.15 מיליון, ומספר זהות שמסר נוסע הוביל לעיקול חשבונה של חרדית מבני ברק | שלושה פסקי דין, הסיפורים שמאחוריהם והמשמעות עבורכם (משפט)משה כהן