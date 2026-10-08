עקב אחרי בחור ישיבה מחוץ לתחנה - והתנפל עליו באגרופים | צפו

מבזקים נוספים
רימוני הלם ומכות באלות למפגינים בכביש; שוטרת תועדה קורעת ציצית מצעיר שנשכב על הכביש
הפגנת הפלג בכניסה לירולשלים הפכה בתוך זמן קצר לאלימה במיוחד, כששוטרים מנסים בכל דרך לפנות את צירי התנועה המרכזיים בכניסה לבירה | שוטרת תועדה אוחזת בציצית מפגין שנשכב על הכביש - וקורעת אותה | מכות חריגות באלות ושימוש ברימוני הלם בשטח | תיעודים סוערים (אקטואליה, חרדים)נחמן שטרנהרץ
תרחיש יום הדין: איראן עלולה להשמיד את המפרץ הפרסי
ניתוח חריף של אחד מגדולי המומחים לגיאופוליטיקה בארה"ב משרטט מציאות קודרת: הלחץ הקיצוני של ממשל טראמפ וישראל דוחף את טהרן לפינה שאין ממנה דרך חזרה – עם מכת נגד אנושה לתשתיות האנרגיה במפרץ, קריסה כלכלית עולמית ופריצה ישירה לנשק גרעיני (גיאופוליטיקה)דוד הכהן וב. ניסני
נהג נפצע בינוני בתאונה בין רכב לאוטובוס בכביש 20
נהג רכב כבן 40 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים בכביש 20 סמוך למחלף ההלכה, בה היו מעורבים רכב ואוטובוס. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פונה להמשך טיפול בבית החולים בלינסון.קובי רוזן
מאסר עולם ופיצוי של 4 מיליון שקלים למחבל שרצח את עמית בן יגאל
בית המשפט הצבאי גזר היום מאסר עולם על נד'מי אבו-בכר • המחבל השליך לבנה במשקל 11 ק"ג והרג את סמ"ר בן יגאל ז"ל | סוף המעגל המשפטי (צבא וביטחון)ב. ניסני
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 17:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 17:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
תאונת דרכים בכביש 90: 4 פצועים כולל אישה שפונתה במסוק
תאונת דרכים בין שני רכבים אירעה בשעה 14:55 בכביש 90 סמוך לצומת מנוחה. צוותי מד"א פינו 4 פצועים: אישה בת 31 פונתה במסוק לבית החולים סורוקה במצב בינוני עם חבלות בחזה ובבטן, ו-3 נפגעים נוספים במצב קל.קובי רוזן
מאות מפגינים חוסמים את הכניסה לירושלים בגשר המיתרים
מאות מפגינים חוסמים את הכניסה לירושלים באזור גשר המיתרים. במקביל, עשרות מפגינים התחילו להתאסף ברחוב בר אילן ומשבשים את התנועה. המשטרה מתגברת כוחות ונערכת לאכיפת הסדר הציבורי ולפינוי הצירים במידת הצורך. שוטרי אגף התנועה מפנים את התנועה לצירים חלופיים, והנהגים מתבקשים להישמע להנחיות ולהימנע מהגעה למקום.קובי רוזן
החלה הפגנת הפלג | כביש 4 נחסם לתנועה | תיעוד: המפגינים יורדים לכביש - אחד מהם נדרס
הפלג הירושלמי החל במחאתו נגד מעצרם של לומדי התורה, המשטרה הודיעה על חסימת כביש 4 לתנועה, במקביל, הרכבת הקלה בירושלים הפסיקה את פעילותה | צפי לשיבושים קשים במספר אזורים בדגש על ירושלים ובני ברק (חדשות)כיכר השבת