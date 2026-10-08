ניתוח חריף של אחד מגדולי המומחים לגיאופוליטיקה בארה"ב משרטט מציאות קודרת: הלחץ הקיצוני של ממשל טראמפ וישראל דוחף את טהרן לפינה שאין ממנה דרך חזרה – עם מכת נגד אנושה לתשתיות האנרגיה במפרץ, קריסה כלכלית עולמית ופריצה ישירה לנשק גרעיני (גיאופוליטיקה)

דוד הכהן וב. ניסני