גיבור ה-7 באוקטובר פורש: ניצב אמיר כהן עוזב את המשטרה

מי סירב לקבל בסוכתו איש ציבור חרדי? | כך הנחנחים חגגו עם יוסי עבדו | מידד טסה שר בסוכת הרב אלבז | הנגיד רובי שראן בכותל | יונתן אוריך נושא דברי חיזוק | מני הולנדר מדהים את דרעי וחושף את האשראי של ביכלר | האדמו"ר הפתיע את הבכיר מיהדות התורה | הצלם קנה באלף דולר פתיחת ההיכל | אבישי אשל ושוואקי בסוכת לבייב | ליפא בארוחה עם ילדיו | שרולי גרין מקפיץ עם "בעקיטשע" | יונתן רזאל רוקד | יניב בן משיח סנדק | בנצי שטיין שר עם בן גביר | חנן בן ארי בהקפות | התמונה הנדירה של גפני | יעקב אשר בהלל מוזיקלי בסוכת הנגיד | וסרלאוף שר עם חיים ישראל | גנץ ושקד מנענעים | ראש העיר שנצפה בנץ בכותל | חמש הכתבות הנצפות השבוע ב'כיכר' ועוד... • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבוע • מזפנק: איציק אוחנה (זופניק)

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