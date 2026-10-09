צבא ארה"ב השלים תוכנית למתקפה אינטנסיבית בת 3 ימים על יעדים אסטרטגיים ברחבי הרפובליקה האסלאמית של איראן • הנשיא הבהיר: לא תהיה תקיפה לפני 3 בנובמבר | בכל זאת, הפנטגון נערך: 3 נושאות מטוסים כבר הגיעו לאזור (בעולם)

יוסי נכטיגל