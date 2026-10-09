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הפעילים של יאיר גולן הגיעו לשוק מחנה יהודה - וטוענים: הותקפנו באלימות

קבוצת צעירים תקפה את הפעילים, היכתה אותם וגנבה מכשיר סלולרי • לטענתם, המשטרה הוזעקה מספר פעמות אך לא יצאה מהניידת | המפלגה מתכוונת לחזור למקום הבוקר (פוליטי מדיני)

צילום: צילום: דוברות
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08:26

אם הרבנים הנודעים; הרבנית הצדקנית מרת שושנה כהן ע"ה הלכה לעולמה

ברוך דיין האמת: במהלך הלילה נפטרה לבית עולמה, בשיבה טובה, הרבנית הצדקנית מרת שושנה כהן ע״ה, אמם של האחים הרבנים רבי זבדיה, רבי זמיר, רבי אביחי ורבי זוהר. והיא בת 90 בפטירתה • קווים לדמותה היוקדת (דיין האמת)

חיים רוזנבוים
08:14

הנחליאלים כבר כאן: מיליוני ציפורים חולפות בשמי ישראל בדרך דרומה

עונת הנדידה בעיצומה והנחליאלים מבשרי הסתיו חולפים בשמי ישראל • כ-15 אלף עיטי חורש עברו אתמול • ציפורי השיר נודדות במאות מיליונים (מעניין)

כיכר השבת
08:00

רוכב אופנוע בן 19 נפצע בינוני עד קשה בתאונה בחולון

רוכב אופנוע כבן 19 נפצע באורח בינוני עד קשה בתאונה עצמית ברחוב המלאכה בחולון. לפי חובשי איחוד הצלה, הרוכב התנגש בגדר ונחבל בראשו ובגפיו. הוא קיבל טיפול רפואי ראשוני בזירה ופונה לבית חולים.

קובי רוזן
07:43

בשידור חי: המחבל מפורט הוד יוצא להורג על ידי כיתת יורים, לעיני כל ארה"ב

נידאל חסן רצח 13 חיילים בבסיס צבאי ב-2009 • טראמפ אישר את ההוצאה להורג הראשונה מאז 1961 | צעד דרמטי של הפנטגון (בעולם)

כיכר השבת
07:34

סקר מפתיע: אם רק הצעירים יצביעו, כמה יקבלו המפלגות החרדיות?

סקר ynet בקרב 543 צעירים בני 18-22 מגלה מפה פוליטית שונה לחלוטין • ביחד, עוצמה יהודית וישר! מובילות עם 16-15 מנדטים | הציבור החרדי עוברת את אחוז החסימה (פוליטי מדיני)

כיכר השבת
07:28

בדרך לחידוש הלחימה? טראמפ דחה 5 תוכניות תקיפה באיראן - והפנטגון כבר מוכן למבצע בן 3 ימים

צבא ארה"ב השלים תוכנית למתקפה אינטנסיבית בת 3 ימים על יעדים אסטרטגיים ברחבי הרפובליקה האסלאמית של איראן • הנשיא הבהיר: לא תהיה תקיפה לפני 3 בנובמבר | בכל זאת, הפנטגון נערך: 3 נושאות מטוסים כבר הגיעו לאזור (בעולם)

יוסי נכטיגל
07:17

התחזית: עליה קלה במידות החום - וצפי לגשמים מקומיים קלים

תחזית מזג האוויר העדכנית מלמדת כי החורף כבר בדרכו, עם רוחות ערות, עננים וגשם (בארץ)

כיכר השבת
07:14

"מכללים את החרדים ואתם תתנו לי לדבר!"; הפאנל הסוער של ישי כהן בחדשות 12 | צפו

פרשן 'כיכר השבת', ישי כהן, התארח אמש באולפן 'חדשות 12' והתייחס לסערת הפגנות 'הפלג' בעקובת מעצר תלמידי הישיבות ובאולפן התפתח עימות סוער סביב הכללת הציבור החרדי | הבוקר התראיין ישי כהן לתוכניתה בוקר של 'קשת 12' והתייחס שוב להכללות • צפו (חרדים)

יאיר טוקר
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