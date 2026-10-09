פועל נפצע בינוני בנפילה מגובה באתר בנייה בג'וליס

מבזקים נוספים
הקבצנים בכבישים? שב"חים | המעצר - וחשיפת מקום המסתור
פעילות ממוקדת של משטרה ומג"ב באזור נצרת • עשרות שוהים בלתי חוקיים נתפסו בצמתים ובמבנים נטושים | בתוכם קטינים רבים מתחת לגיל 12 (משטרה)דוד הכהן
סמא דמותא? הרב מארה"ב במתקפה חסרת תקדים נגד הרב אלי סטפנסקי
מגיד השיעור הנודע ב'דף היומי' שסוחף אחריו אלפים מדי יום, הרב אלי סטפנסקי, מצא עצמו בעין הסערה כאשר אחד מהרבנים בארה"ב יצא במתקפה חסרת תקדים על סגנון הלימוד הססגוני שלו, וטען: "עושים צחוק מכל קטע גמרא, זה סמא דמותא" | האזינו להקלטה (חרדים)חיים רוזנבוים
הפנטגון הכין תוכניות לתקיפה באיראן — טראמפ מהסס
הניו יורק טיימס מדווח כי הפנטגון הכין, בהוראת טראמפ, אפשרויות לחידוש לחימה נרחבת נגד איראן. התוכניות כוללות קמפיין קצר ואינטנסיבי של כשלושה ימים נגד ארסנל הטילים והכטב"מים, מתקני אנרגיה ואתרים צבאיים נוספים, כולל מפקדות. בצד האיראני: נשים איראניות (אזרחיות) עוברות הכשרה לירי במקלעי נ"מ.קובי אטינגר
נהג מונית בן 30 נהרג בתאונה עם אוטובוס בכביש 458
נהג מונית כבן 30 נהרג בתאונת דרכים קשה בכביש 458 סמוך לצומת מכמש. התאונה אירעה בין מונית לאוטובוס. חובשי איחוד הצלה קבעו את מותו של נהג המונית בזירה עקב פציעות קשות. נהג האוטובוס נפצע באורח קל וקיבל טיפול רפואי במקום.קובי רוזן
פיצוץ מטען חבלה בקריית מלאכי — נזק למבנה, אין נפגעים
משטרת ישראל פתחה הלילה בחקירה לאחר פיצוץ מטען חבלה סמוך לבית מגורים בקריית מלאכי. הפיצוץ גרם לנזק במקום, אך לא היו נפגעים. החשד הוא שהרקע לאירוע פלילי. חבלני המשטרה וחוקרי זיהוי פלילי הגיעו לזירה לאיסוף ראיות. מפקד מרחב לכיש, ניצב משנה אליהו שמול, קיים הערכת מצב והטיל את החקירה על היחידה המרכזית לכיש.קובי רוזן
אחרי ההחלטה האנטישמית: מנהיג מפלגת הירוקים הפסיד את הבחירות
מנהיג מפלגת הירוקים נחל הפסד במרוץ על מושב הפרלמנט שהותיר קיר סטארמר • מועמדת הלייבור סאגל עבדי-וואלי ניצחה בהפרש ניכר | בצל ההחלטה 'ציונות היא גזענות' (בעולם)יוסי נכטיגל
אם הרבנים הנודעים; הרבנית הצדקנית מרת שושנה כהן ע"ה הלכה לעולמה
ברוך דיין האמת: במהלך הלילה נפטרה לבית עולמה, בשיבה טובה, הרבנית הצדקנית מרת שושנה כהן ע״ה, אמם של האחים הרבנים רבי זבדיה, רבי זמיר, רבי אביחי ורבי זוהר. והיא בת 90 בפטירתה • קווים לדמותה היוקדת (דיין האמת)חיים רוזנבוים
הפעילים של יאיר גולן הגיעו לשוק מחנה יהודה - וטוענים: הותקפנו באלימות
קבוצת צעירים תקפה את הפעילים, היכתה אותם וגנבה מכשיר סלולרי • לטענתם, המשטרה הוזעקה מספר פעמות אך לא יצאה מהניידת | המפלגה מתכוונת לחזור למקום הבוקר (פוליטי מדיני)יוני גבאי