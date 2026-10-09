פועל נפצע בינוני בנפילה מגובה באתר בנייה בג'וליס

מגיד השיעור הנודע ב'דף היומי' שסוחף אחריו אלפים מדי יום, הרב אלי סטפנסקי, מצא עצמו בעין הסערה כאשר אחד מהרבנים בארה"ב יצא במתקפה חסרת תקדים על סגנון הלימוד הססגוני שלו, וטען: "עושים צחוק מכל קטע גמרא, זה סמא דמותא" | האזינו להקלטה (חרדים)

חיים רוזנבוים