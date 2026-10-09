מבזקים נוספים
גוטרמן מגיב למאבק על בית הכנסת במודיעין עילית: נקבעה פגישה עם האדריכלית
לאחר שמאות אברכים קיימו סדר לימוד ותפילת שחרית בלשכת ראש עיריית מודיעין עילית במחאה על מצוקת בית הכנסת בשכונת גן הדסים, נקבעה פגישה מקצועית בין אדריכלית בית הכנסת לנציגת העירייה • הגבאים הסכימו להמתין עד לאחר הפגישה לבקשת רב העיר, אך מזהירים כי ללא התקדמות ממשית המחאה תימשך (חרדים)קובי ישראל
זוג רוכבי אופנוע נפגעו בינוני בתאונה בכביש 1
גבר ואישה בני 58 ו-57 שרכבו יחדיו על אופנוע נפצעו באורח בינוני בתאונה עם רכב בכביש 1 סמוך למחלף מוצא. צוותי איחוד הצלה העניקו להם טיפול רפואי ראשוני בזירה, ושניהם פונו לבית החולים שערי צדק בירושלים.קובי רוזן
בליל שישי ליד הציון: פדויי השבי בהתוועדות חסידית מרגשת
שורדי השבי אליה כהן ועומר שם טוב הגיעו לציון הרבי מליובאוויטש • השתתפו בהתוועדות חסידית עם הרב מאיר שור ותלמידי התמימים | 'צמאה לך נפשי' (חסידים ואנ"ש)איציק אוחנה
השחקן איתי תורג'מן חושף: 'ביטלו לי קמפיין פרסום גדול בגלל שבת'
השחקן המתקרב חשף בראיון: ביטלו לו קמפיין פרסום גדול בגלל שמירת שבת • 'אמרתי אם הקב"ה לוקח ממני את זה, זה לטובה' | הראיון המלא (ציצית)איציק אוחנה
ליפא שמלצר מגלה: "אני רוצה לעבור לגור בישראל"
הזמר החסידי משתף בגעגועים הגוברים לארץ • "בכל ביקור התחושה רק מתחזקת" | הרצון שמתגבר משנה לשנה (ברנז'ה)איציק אוחנה
באולפן חדשות 12: כשישי כהן לא הסכים לשתוק
פרשן 'כיכר השבת', ישי כהן, התארח אמש באולפן 'חדשות 12' והתייחס לסערת הפגנות 'הפלג' בעקובת מעצר תלמידי הישיבות ובאולפן התפתח עימות סוער סביב הכללת הציבור החרדי | הבוקר התראיין ישי כהן לתוכניתה בוקר של 'קשת 12' והתייחס שוב להכללות • צפו (חרדים)יאיר טוקר
תאונה קטלנית בכביש 458: נהג בן 35 נהרג בהתנגשות עם אוטובוס
נהג רכב נהרג הבוקר בהתנגשות עם אוטובוס בכביש 458 • צוותי החירום קבעו את מותו בזירה | המשטרה פתחה בחקירה (בארץ)דוד הכהן
הקבצנים בכבישים? שב"חים | המעצר - וחשיפת מקום המסתור
פעילות ממוקדת של משטרה ומג"ב באזור נצרת • עשרות שוהים בלתי חוקיים נתפסו בצמתים ובמבנים נטושים | בתוכם קטינים רבים מתחת לגיל 12 (משטרה)דוד הכהן