חודש לאחר שנמצא ללא רוח חיים ביער באומן בנסיבות המעוררות חשד כבד לרצח, גופתו של ר' יצחק אלמקייס ז"ל עדיין טרם הובאה לקבורה | המשטרה באוקראינה מוכנה לשחרר את הגופה, אך חברת הבלשים הפרטית דורשת להמשיך בחקירה | בעקבות כך, פנה עסקן זק"א בשאלה דרמטית אל הגאון רבי חיים יוסף דוד וייס, דומ"ץ סאטמאר באנטוורפן, שפסק להלכה: מותר להלין את המת לצורך לכידת הרוצח | פסק ההלכה המלא (חרדים)

חיים רוזנבוים