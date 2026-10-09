"אסור שהזיכרון יישאר רק כאב": מה קרה בטקס המרגש בברלין?

יאיר גולן, יו"ר מפלגת הדמוקרטים, הצהיר כי לדעתו חיסול המנהיג האיראני עלי חמינאי היה טעות. "אני חושב באופן חד משמעי שחיסול חמינאי היה טעות. זה לא משרת את האינטרסים של מדינת ישראל", אמר גולן.

כיכר השבת