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תסמונת 'בן גביר החרדית'? למה מוטי לייטנר ממשיך לרוץ למרות הסקרים והסיכוי האפסי לעבור? צפו
השבוע בתוכנית: יוסי בן עטר, יוסי סרגובסקי, אריאל שרפר, ד"ר איתי זיו ודביר אפרתי בתוכנית מגזין מקיפה | מאחורי הקלעים של הקמפיינים הסמויים בציבור החרדי, העדויות המטלטלות מגל המחאות נגד הגיוס, הפחד השקט מניידות המשטרה והמומחה שמסביר למה אנשים מוכנים לשלם 380 ש"ח כדי לעשות פילאטיס עם גורי כלבים | דבר השבועמשה מנס
נערה בת 12 נפגעה מרכב בפתח תקווה ופונתה במצב בינוני
נערה בת 12 נפגעה הערב (שלישי) מרכב ברחוב מבצע דקל בפתח תקווה. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי במקום ופינו אותה לבית החולים בילינסון במצב בינוני, כשהיא סובלת מחבלות בגב ובראש. הדיווח על התאונה התקבל במוקד 101 בשעה 21:03.קובי רוזן
נעצר חשוד באירוע ירי ברהט שבו נהרג גבר בן 20
גבר בשנות ה-20 נהרג היום באירוע ירי ברהט על רקע סכסוך פלילי בין משפחות. משטרת ישראל עצרה חשוד במעורבות (רהט, בשנות ה-20) ותפסה אמצעי לחימה: רובה M-16, אקדח ותחמושת. מהחקירה עולה כי הסכסוך החל בקטטה והסלים לירי. החשוד הועבר לחקירה וצפויים מעצרים נוספים.קובי רוזן
ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגר"צ מאזוז קורא לרב אברג'ל: "סגור את המפלגה"
במהלך צילום סרטון תמיכה במפלגת ש"ס, פנה הגאון רבי צמח מאזוז בפנייה ישירה ומפתיעה לידידו מנהיג מפלגת 'אחי', הגר"יח אברג'ל, וקרא לו להסיר את המועמדות לכנסת: "נתחבר ביחד ונהיה כאיש אחד בלב אחד" | צפו (חרדים)ישי כהן
הפריח את השממה הרוחנית בדרום; רבה של אילת הגאון רבי משה מרדכי הדאיה זצ"ל הלך לעולמו
שר וגדול נפל בישראל, ברוך דיין האמת: עם צאת השבת הגיעה הבשורה המכאיבה על הסתלקותו לשמי מרום של הגאון רבי משה מרדכי הדאיה זצ"ל, רבה של העיר אילת | הרב המנוח זצ"ל הפריח את השממה הרוחנית בעיר במשך עשרות בשנים מתוך שליחות קודש מיוחדת | קווים לדמותו היוקדת (דיין האמת)חיים רוזנבוים
רוכב קורקינט חשמלי נפצע קשה בתאונת דרכים ברחובות
צעיר בן 22 רוכב קורקינט חשמלי נפצע באורח בינוני עד קשה בתאונת דרכים ברחוב ההסתדרות ברחובות. לפי עדי ראייה, הרוכב נפגע מרכב פרטי ונחבל בראשו. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול ראשוני בזירה ופינו אותו לבית החולים קפלן ברחובות במצב בינוני עד קשה.קובי רוזן
הנוסע שהציל את המטוס חושף התנהגות מחשידה של הדיילים
אסף רג'ואן מגולל את רגעי האימה בטיסת פליי דובאי • חשף התנהגות חשודה של צוות האוויר במהלך הדרמה | "ראיתי אותו מתחיל לשחרר את האזיקונים" (בארץ)כיכר השבת
חודשים אחרי המלחמה וברקע איומי טראמפ: נחשף מה מתרחש באיראן
דיווח: טהרן שיקמה מערכי ייצור טילים וכטב"מים • רוסיה מסייעת בחידוש המלאים | בסתירה להצהרות ממשל טראמפ (בעולם)יוסי נכטיגל