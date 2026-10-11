מבזקים נוספים
מזג האוויר מתהפך: גשמים, סופות רעמים וסכנת שיטפונות | התחזית המלאה
התחזית לתחילת השבוע: חשש משיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה • סופות רעמים במזרח ובדרום, גשמים בצפון ובחוף • הירידה בטמפרטורות בדרך: התחזית המלאה (בארץ)כיכר השבת
נמשך המצוד אחר מחבלי הנוח'בה: צה"ל חיסל בכירים בחמאס ובגא"פ ברצועה
תקיפה מדויקת לעבר פגישת מחבלים בעיר עזה הובילה לחיסול מחבלי נוח'בה • במקביל, חוסל מפקד במערך הנ"ט של הג'יהאד האסלאמי בדראג' תופאח • צה"ל: "פעלו לשיקום היכולות תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש" (חדשות)ב. ניסני
12 הרוגים ו-310 פצועים במתקפת החות'ים על ריאד | ארצות הברית מאשרת: אזרח אמריקני נהרג מהירי
הסלמה ביטחונית במזרח התיכון: נמל התעופה הבינלאומי בריאד הותקף - אזרח אמריקני בין ההרוגים • מזכיר המדינה מרקו רוביו גינה בתוקף: "זלזול בוטה בחיי אדם" • במקביל: טיל בליסטי נוסף יורט במהלך הלילה מעל מחוז אל-ח'ארג' | כל העדכונים (חדשות)יוסי נכטיגל
5 פצועים בהתהפכות רכב בכביש 806 סמוך לעילבון
רכב התהפך הלילה (רביעי) בכביש 806 ליד עילבון. צוותי מד"א פינו 5 פצועים: גבר בן 25 במצב קשה עם חבלות בחזה ובבטן, שני גברים בני 25 ו-27 במצב בינוני עם חבלות בגב, בצוואר ובראש, גבר בן 23 במצב בינוני עם חבלות בראש ובגב, ופצוע נוסף במצב קל. הפצועים פונו למרכז הרפואי פוריה ולבית החולים זיו. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 01:59.קובי רוזן
תאונת דרכים בתל אביב: 3 פצועים כולל ילד
שלושה בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בין שני כלי רכב ברחוב דרך הטייסים בתל אביב. אשה כבת 26 נפצעה באורח בינוני, ואשה כבת 60 וילד כבן 10 נפצעו באורח קל. צוותי איחוד הצלה העניקו להם טיפול רפואי בזירה ופינו אותם לבית החולים. אחת הפצועות פונתה לבית החולים שיבא.קובי רוזן
צה"ל זיהה עצם אווירי חשוד בגבול לבנון - סריקות ללא ממצאים
תצפיות צה"ל זיהו עצם אווירי בלתי מזוהה במרחב הגבול עם לבנון, בעקבות התרעה שהופעלה בשעה 19:57 בערב אל עראמשה. כוחות צה"ל ממשיכים בסריקות במרחב, אך עד כה לא נמצאו ממצאים חריגים. אין הנחיות מיוחדות לעורף.ב. ניסני
פיצוץ רימון רסס בנס ציונה על רקע סכסוך פלילי
דווח על פיצוץ ברחוב השונית בנס ציונה, ללא נפגעים אך עם נזק לרכוש. שוטרי תחנת רחובות פתחו בחקירה, ולפי החשד רימון רסס הושלך לעבר בית פרטי על רקע סכסוך פלילי.קובי רוזן
שמחה ענק בזוטשקא; נכדתו הראשונה של האדמו"ר התארסה
באולם מקומי בבני ברק נחגגה בקול ששון וקול שמחה שמחת אירוסי הכלה, נכדתו הראשונה של האדמו"ר מזוטשקא, חתן האדמו"ר משאץ, בת לחתנו הרה"ג רבי נפתלי צבי מוטצן, בן הגה"צ רבי אפרים פישל מוטצן, גאב"ד קרית הבעש"ט בפתח תקווה. עב"ג החתן בן הרה"ג רבי שמואל דוד שניאורסון, בן הגה"צ ראש ישיבת טשעבין | בשמחה השתתפו חסידים ואנשי מעשה לצד רבנים ואישי ציבור מכובדים (חסידים)חיים רוזנבוים