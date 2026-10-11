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הטיל פגע במהלך פגישת המחבלים | צפו

נמשך המצוד אחר מחבלי הנוח'בה: צה"ל חיסל בכירים בחמאס ובגא"פ ברצועה

תקיפה מדויקת לעבר פגישת מחבלים בעיר עזה הובילה לחיסול מחבלי נוח'בה • במקביל, חוסל מפקד במערך הנ"ט של הג'יהאד האסלאמי בדראג' תופאח • צה"ל: "פעלו לשיקום היכולות תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש" (חדשות)

בנ
ב. ניסני
כיכר השבת |
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צפו בחיסולים
צפו בחיסולים (צילום: דובר צה"ל)

הלחימה הממוקדת ברצועה נמשכת: הודיע כי במהלך השבת תקפו כוחות הביטחון מהאוויר מספר מחבלי נוח'בה של בעיר , לצד חיסול מפקד במערך הנ"ט של הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני בצפון הרצועה.

על פי הודעת דובר צה"ל, במהלך השבת זוהתה פגישה של מחבלי נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס בעיר . כלי טיס של חיל האוויר תקף את המבנה וחיסל מספר מחבלים, בהם:

  • מעאד מאזן חמזה חסונה – מחבל נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס.
  • מחמד ריאד חדר ארחים – מחבל נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס.

בתקיפה נוספת שבוצעה מוקדם יותר במרחב דראג' תופאח שבצפון רצועת עזה, חיסל צה"ל את מוחמד וליד סעדי נחאלה, ששימש כמפקד במערך הנ"ט בזרוע הצבאית של ארגון הטרור גא"פ.

בצה"ל מציינים כי בעת האחרונה קידמו המחבלים שחוסלו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, ופעלו באופן אקטיבי לשיקום היכולות הצבאיות של ארגון הטרור חמאס – תוך הפרה שיטתית של מתווה הפסקת האש. החיסולים מהאוויר בוצעו במטרה להסיר באופן מיידי את האיום הנשקף ממנהיגי טרור אלו.

במערכת הביטחון הדגישו כי טרם ביצוע התקיפות ננקטו צעדים קפדניים לצמצום הפגיעה באזרחים בלתי מעורבים, כולל שימוש בחימוש מדויק, איסוף מודיעין ותצפיות רציפות מהאוויר: "הכוחות פרוסים במרחב בהתאם להסכמים וימשיכו לפעול בנחישות להסרת כל איום מיידי על אזרחי ישראל וכוחות הביטחון".
צה"לחמאסעזהרצועת עזהנוח'בה

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