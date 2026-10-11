נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיגר הלילה (בין שבת לראשון) ביקורת חריפה כלפי נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, והאשים אותו בכך שהחמיץ הזדמנויות רבות להביא לסיומה של המלחמה מול רוסיה.

בשיחה עם כתבים בבסיס חיל האוויר אנדרוז שבמדינת מרילנד, תקף טראמפ את התנהלותו של המנהיג האוקראיני וקרא לו לקיים בחירות במדינתו.

"הוא צריך לקיים בחירות. הוא היה יכול ליישב את הנושא הזה פעמים רבות", הצהיר הנשיא האמריקני. טראמפ הוסיף והתייחס בנחרצות גם להשלכות הכלכליות של הלחימה: "הוא לא יכול להעלות את מחיר הנפט, הוא עשה מספיק".

בדבריו חזר טראמפ על עמדתו כי הניצוץ שהוביל לעימות הצבאי מול רוסיה היה נמנע לחלוטין תחת הנהגתו: "זו מלחמה שמעולם לא הייתה צריכה לקרות. אם הייתי נשיא אז היא לא הייתה מתרחשת. הנשיא זלנסקי היה יכול לפתור את המלחמה או להגיע לעסקה פעמים רבות. הייתי שם".

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יצוין כי התבטאויותיו החריפות של טראמפ הגיעו יממה בלבד לאחר שהכריז על מהלך מדיני-כלכלי משמעותי: הסכם מול נשיא רוסיה ולדימיר פוטין לאספקת סולר רוסי לשוק הבינלאומי במטרה לבלום את התייקרות מחיר הדלק. במסגרת המהלך, הקלה ארצות הברית חלק מהסנקציות הכלכליות שהוטלו על יצוא סולר מרוסיה.