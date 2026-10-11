ממשלת סרי לנקה הודיעה כי אין בכוונתה להגיש סיוע ל-19 מיכליות נפט איראניות העוגנות במים בינלאומיים כמה חודשים במרחק כ-44 ק"מ מחופיה. על סיפון הספינות שורר מחסור במזון, במי שתייה ובדלק. דובר משרד החוץ הבהיר כי הממשלה תעמיד את האינטרסים הלאומיים בראש סדר העדיפויות, וכי חברות אספקה מודעות לסיכון שיוטלו עליהן סנקציות משניות מצד ארצות הברית.

קובי אטינגר