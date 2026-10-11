ראש הרשות פנה למפקח הכללי של המשטרה והנחה לבדוק כיצד הגיעו סרטונים ופרטים רגישים לתקשורת | 'פגיעה ממשית בפרטיות ללא הצדקה' | הבירור יבחן את התבחינים שנשקלו במשטרה בטרם התרת הפרסומים (אנשים)

יאיר טוקר