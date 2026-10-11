מבזקים נוספים
צה"ל תקף 5 יעדים ברצועת עזה לאחר התרעת פינוי
דובר צה"ל דיווח על תקיפת 5 יעדים ברצועת עזה לאחר התרעת פינוי. בין היעדים: חמ"ל תצפיות במרחב דראג' תופאח ששימש מחבלי חמאס, אתר שיגור רקטות במרחב אלפרקאן, ושלושה מחסני אמצעי לחימה במספר מרחבים. במחסנים אוחסנו עשרות אמצעי לחימה כולל רקטות, מטענים, מרגמות וכלי נשק מסוג קלצ'ניקוף.קובי אטינגר
טמיר ראשון היישר מארה"ב: הגיבוי החדש של כיפת ברזל
מפעל R2S באיסט קמדן סיפק את המיירט הראשון שיוצר במלואו על אדמת ארצות הברית • המיזם המשותף של רפאל ו-Raytheon יכפיל את כושר הייצור | קפיצת מדרגה בהגנה האווירית (צבא וביטחון)דוד הכהן וב. ניסני
התפתחות בפרשת רצח זלקה: הנאשם המרכזי הודה לראשונה בדקירה
הנאשם הודה שהגיע חמוש לזירה ודקר את המנוח, ההגנה דורשת לשנות את האישום מרצח באדישות להמתה בקלות דעת | דיון בבית המשפט המחוזי בלוד (פשע ופלילים)דוד הכהן
צה"ל ושב"כ השמידו תשתיות טרור של חמאס ברצועת עזה
צה"ל ושב"כ תקפו במהלך היממה האחרונה תשתיות צבאיות של חמאס במספר מרחבים ברצועת עזה. בין המטרות שהושמדו: חמ"ל תצפיות במרחב דראג' תופאח ששימש נגד כוחות צה"ל, אתר שיגור רקטות במרחב אלפקראן, ושלושה מחסני אמצעי לחימה. במחסנים אוחסנו עשרות אמצעי לחימה כולל רקטות, מטענים, מרגמות, כלי נשק מסוג קלאצ'ניקוב וציוד נוסף. טרם התקיפות פורסמו אזהרות מקדימות לאוכלוסייה.ב. ניסני
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 15:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 15:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
"ראיתי חסידיים ברחובות": כוכב הפופ הבריטי חשף מאיפה הכובע שלו
הזמר הבריטי מגלה בריאיון לחדשות 12: "הייתי רואה את היהודים החסידים וחשבתי שהם נראים מהמם אחת הסיבות שקניתי את הכובע הזה היא כי חשבתי שזה מראה מיוחד" • על הקשר המיוחד שלו ליהדות, סעודות השבת והחגים שחגג במשך עשרות שנים (אנשים)איציק אוחנה
5 נפגעים בתאונה בין מיניבוס לשני רכבים בירושלים
תאונת דרכים עם מעורבות מיניבוס ושני כלי רכב נוספים אירעה ברחוב בן צבי בירושלים. חמישה אנשים נפצעו באורח קל עד בינוני. שניים מהם, גבר בן 50 ואישה בת 44, פונו לבית החולים שערי צדק לאחר שקיבלו טיפול רפואי ראשוני מצוותי איחוד הצלה.קובי רוזן
שני מטעני דמה שחוברו לדגלי אש"ף אותרו באזור בנימין
במהלך סוף השבוע והבוקר התקבלו דיווחים על שני חפצים חשודים שחוברו לדגלי אש"ף באזור בנימין - האחד בשטחי מרעה סמוך להר חצור והשני ליד חוות מצודת דוד. חבלני מג"ב איו"ש וכוחות צה"ל הוזעקו למקום וטיפלו בפריטים החשודים. התברר כי בשני המקרים מדובר במטען דמה. נפתחו חקירות בתחנת בנימין במרחב שומרון.קובי רוזן