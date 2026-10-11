מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 16:00

מבזקים נוספים
טראמפ היה במרחק שעות מתקיפה: הפקודה שעצרה את האש
רשת 'אל-ערביה' חושפת: צבא ארה"ב חומש מחדש באלפי טילים והיה בכוננות שיא לתקיפה נרחבת באיראן – עד שטראמפ קיבל החלטה של הרגע האחרון. מאחורי הקלעים של הלחץ הכלכלי, התיווך הקטארי והסיבה האמיתית למהלך (בעולם)דוד הכהן ויוסי נכטיגל
התכתבויות וואטסאפ פרטיות לכאורה של אוריך מופצות ברשתות חברתיות
שיחות פרטיות המיוחסות ליועץ ראש הממשלה הופצו ברשתות החברתיות • הדלפה מגיעה לאחר חשיפת פרצת אבטחה בחשבונו | הפרטים המלאים (חדשות חרדים)יאיר טוקר
חשיפה: זה השחקן שמשחק בסרטון ההסברה שהכינו לבחורי הישיבות
שיחה בלעדית עם השחקן שמשתתף בסירטון על נושא הגיוס לצה"ל והתמודדות הצעירים | האם הייתם לוקחים את "גלולת התמימות" שתהפוך אתכם לאברכים פשוטים? | הלכה מול מוסר: מה עושים עם חפיסת סיגריות שמצאתם | מסחרה בצדקה או שיווק אגרסיבי? האמת מאחורי התחקיר (דבר ראשון)משה מנס וישראל מאיר
צה"ל תקף 5 יעדים ברצועת עזה לאחר התרעת פינוי
דובר צה"ל דיווח על תקיפת 5 יעדים ברצועת עזה לאחר התרעת פינוי. בין היעדים: חמ"ל תצפיות במרחב דראג' תופאח ששימש מחבלי חמאס, אתר שיגור רקטות במרחב אלפרקאן, ושלושה מחסני אמצעי לחימה במספר מרחבים. במחסנים אוחסנו עשרות אמצעי לחימה כולל רקטות, מטענים, מרגמות וכלי נשק מסוג קלצ'ניקוף.קובי אטינגר
טמיר ראשון היישר מארה"ב: הגיבוי החדש של כיפת ברזל
מפעל R2S באיסט קמדן סיפק את המיירט הראשון שיוצר במלואו על אדמת ארצות הברית • המיזם המשותף של רפאל ו-Raytheon יכפיל את כושר הייצור | קפיצת מדרגה בהגנה האווירית (צבא וביטחון)דוד הכהן וב. ניסני
פקחית ביקשה מהנוסע באוטובוס לראות כרטיס - וזה מה קרה לאחר מכן
נוסע תקף פקחית של חברת 'אקסטרא' בקו 60 ופצע את ראשה • הפקחית פונתה לבית החולים והחברה הגישה תלונה במשטרה | אלימות קשה בתחבורה הציבורית (בארץ)קובי אטינגר
התפתחות בפרשת רצח זלקה: הנאשם המרכזי הודה לראשונה בדקירה
הנאשם הודה שהגיע חמוש לזירה ודקר את המנוח, ההגנה דורשת לשנות את האישום מרצח באדישות להמתה בקלות דעת | דיון בבית המשפט המחוזי בלוד (פשע ופלילים)דוד הכהן
צה"ל ושב"כ השמידו תשתיות טרור של חמאס ברצועת עזה
צה"ל ושב"כ תקפו במהלך היממה האחרונה תשתיות צבאיות של חמאס במספר מרחבים ברצועת עזה. בין המטרות שהושמדו: חמ"ל תצפיות במרחב דראג' תופאח ששימש נגד כוחות צה"ל, אתר שיגור רקטות במרחב אלפקראן, ושלושה מחסני אמצעי לחימה. במחסנים אוחסנו עשרות אמצעי לחימה כולל רקטות, מטענים, מרגמות, כלי נשק מסוג קלאצ'ניקוב וציוד נוסף. טרם התקיפות פורסמו אזהרות מקדימות לאוכלוסייה.ב. ניסני