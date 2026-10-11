חשיפה: זה השחקן שמשחק בסרטון ההסברה שהכינו לבחורי הישיבות 

רשת 'אל-ערביה' חושפת: צבא ארה"ב חומש מחדש באלפי טילים והיה בכוננות שיא לתקיפה נרחבת באיראן – עד שטראמפ קיבל החלטה של הרגע האחרון. מאחורי הקלעים של הלחץ הכלכלי, התיווך הקטארי והסיבה האמיתית למהלך (בעולם)

דוד הכהן ויוסי נכטיגל