הרבנים התכנסו למעמד יסוד הקמת גוף הכשרות במשחטה

שיחה בלעדית עם השחקן שמשתתף בסירטון על נושא הגיוס לצה"ל והתמודדות הצעירים | האם הייתם לוקחים את "גלולת התמימות" שתהפוך אתכם לאברכים פשוטים? | הלכה מול מוסר: מה עושים עם חפיסת סיגריות שמצאתם | מסחרה בצדקה או שיווק אגרסיבי? האמת מאחורי התחקיר (דבר ראשון)

משה מנס וישראל מאיר