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אחרי חשיפת הוואטסאפ: תגובה ראשונה של יונתן אוריך - והאיום החמור ששיגר
יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך אשר התכתבויות אישיות שלו לכאורה נחשפו היום ברשת, הגיב בחומרה לפרסום הודעותיו | הדברים המלאים (חדשות)כיכר השבת
רוכב אופניים חשמליים נפצע בינוני בתאונה בכביש 35
רוכב אופניים חשמליים בן 35 נפצע במצב בינוני בתאונת דרכים בכביש 35 צומת ברכיה. התאונה אירעה עם מעורבות רכב. צוותי איחוד הצלה העניקו לרוכב טיפול רפואי ראשוני בזירה, והוא פונה לבית החולים ברזילי.קובי רוזן
נער בן 15 נפצע בהתהפכות טרקטורון בבאקה אל ע'רביה
נער בן 15 נפצע הערב (19:00) בהתהפכות טרקטורון בבאקה אל ע'רביה. הנער הובא למרפאה מקומית, ומשם פינו אותו צוותי מד"א לבית החולים הלל יפה במצב בינוני עם חבלות בגופו.קובי רוזן
יונתן אוריך מגיב לראשונה - ומאיים בחומרה
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מתיחות חריגה בישראל | כל הסימנים שמראים: המלחמה עם איראן מעבר לפינה
בעוד ערוצי התקשורת עסוקים בבחירות המתקרבות, בחדרי חדרים עוסקים באיום האיראנים | דיון ביטחוני שצפוי הערב יעסוק במצב בעזה, לבנון, סוריה ואיראן, בדגש על הגזרה האחרונה |במקביל, דיווחים על העברת מתדלקים אמריקניים לאירופה | התקיפה החריגה של החות'ים מקרבת את ישראל וארה"ב למלחמה מלאה עם איראן (צבא וביטחון)כיכר השבת
אחרי 87 שנה: השיעור המרטיט של ראש ישיבת חברון בראדין | מעייריב
השיעור כללי המרטיט והמרגש בהיכל התורה ההיסטורי בישיבת ראדין בבלארוס - 87 שנים אחרי שנסגר | ההוראה המפתיעה של הפוסק הישיש וראש הישיבה (מעייריב)כיכר השבת
תיעוד חמוד; היניק מפרמישלאן התעטר בבגדי מלוכה קטנים
אמש, עם סיום סעודה שלישית והבדלה, נערך בהיכל בית מדרשו של האדמו"ר מפרמישלאן מעמד ה"חלאקה" לנכדו, הילד היניק, בן לחתנו הרב ישעיה יואל פאנעט, בן האדמו"ר מקארלסבורג מונטריאול | תחילה גזז האדמו"ר מפרמישלאן את מחלפות ראשו של הרך היניק. לאחר מכן, התעטר הילד בבגדי מלוכה קטנים ומיוחדים כיאה לבנם של קדושים, קאפטן קטן על מידותיו, ציצית, כיפה וכובע קאסקעט מסורתי | בסיום המעמד המרומם, ערך הרבי "טיש" לחיים, והחסידים פצחו בניגוני שמחה (חסידים)חיים רוזנבוים
תושבי 'קנה בושם' נהרו עם לפידים בידיהם לחנוכת בית המדרש; צפו בגלריה
בעיר בית שמש נחגגה בעוז מעמד 'הכנסת ספר תורה' ו'חנוכת הבית' לבית המדרש המרכזי בשכונת 'קנה בושם', בנשיאות המרא דאתרא הגה"צ רבי ברוך קליינמן | את ספר התורה תרם הנגיד ר' דוד אייזנבאך | במעמד השתתף הגה"צ רבי אלימלך בידרמן (חסידים)חיים רוזנבוים