יו"ר יהדות התורה ח"כ יעקב אשר הצהיר כי המפלגה לא תכנס לממשלה שלא תעביר את חוק הגיוס להסדרת מעמד תלמידי הישיבות. "אין הסבר לשוני אחר: לא נכנס ולא נתמוך בממשלה שלא מעבירה קודם את חוק הגיוס", אמר אשר.

כיכר השבת