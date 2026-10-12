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מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 11:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 11:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
משפט נתניהו: עמית חדד הטיח באביחי מנדלבליט - "הפילו אותך בפח" - והדיון הופסק
ביום השני לעדותו במשפט נתניהו עימת עו”ד עמית חדד את היועמ”ש לשעבר אביחי מנדלבליט עם הטענה שפעולות בתיק 4000 בוצעו ללא ידיעתו | מנדלבליט לא שלל את האפשרות שהוסתר ממנו מידע, אך הבהיר כי אינו משוכנע בכך (משפט)משה כהן
אליכם בני הישיבות: התיעוד מ-1950 שמספר את הסיפור כולו
הוּא בָּא לְחַפֵּשׂ אֶת 'הַיְּהוּדִי הֶחָדָשׁ' בַּשָּׂדוֹת וּבַקִּבּוּצִים, וּמָצָא בִּכְפַר חֲסִידִים גְּמָרָא פְּתוּחָה שֶׁשּׁוּם מַשְׁבֵּר לֹא הִכְנִיעַ • עִם פְּתִיחַת 'זְמַן חֹרֶף' וּבְצֵל הַמַּאֲבָק הַצִּבּוּרִי עַל חֹק הַגִּיּוּס: מַבָּט הִיסְטוֹרִי עַל הַיְּשִׁיבָה שֶׁמֵּעוֹלָם לֹא פָּסְקָה (עולם הישיבות)חזקי שטרן
נפגעת קל בתאונה בין רכב לקלנועית בטבריה
תאונת דרכים בין רכב לקלנועית אירעה ברחוב אלחדיף בטבריה. צוותי איחוד הצלה טיפלו באישה כבת 50 שנסעה בקלנועית ונפצעה באורח קל.קובי רוזן
הפוסק נצפה בתפילה יוקדת מול האוויר הנקי של גלי הים בנתניה | גלריה
הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, השוהה בימים אלו לימי מנוחה בעיר נתניה, נצפה בתפילת שחרית יוקדת במרפסת בית האכסניה בקומה ה-25, מול הנוף המרהיב של גלי הים | הנוכחים מציינים כי האוויר הצח והנקי של חוף הים מאפשרים לפוסק לנשום לרווחה בלי להיות מחובר למכשיר חמצן | שוקי לרר מגיש תיעוד (חרדים)חיים רוזנבוים
סכנת חיים: המטען לאייפון שעלול להתפוצץ בבית שלכם - החזירו אותו מיד
חברת 'בקשי זוהר' קוראת להפסיק שימוש במטען TREQA שיובא מסין • בדיקות מכון התקנים חשפו סכנת התחשמלות והתלקחות | אלו פרטי המוצר המסוכן (חדשות)מישאל לוי
רצח מזעזע של ילדה פוענח אחרי 65 שנה - החוקרים נדהמו לגלות במי מדובר
יותר מ־65 שנה לאחר שגלוריה קובלוויק בת ה־8 נרצחה בשיקגו, בדיקות DNA וטביעות אצבע הובילו לחוקר רצח לשעבר במשטרה | החשוד מת ב־2006, שנים לפני שהפרשה פוענחה (מעניין)אריה רוזן
ילד הפלא ישראל גולדרייך חגג בר מצווה | צפו בתיעוד המרגש
ישראל גולדרייך, המכונה 'ילד הפלא על גלגלים', חגג את שמחת בר המצווה לאחר שנים של התמודדות רפואית מורכבת | צפו בתיעוד השמחה הגדולה (חרדים)איציק אוחנה