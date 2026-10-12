ביום השני לעדותו במשפט נתניהו עימת עו”ד עמית חדד את היועמ”ש לשעבר אביחי מנדלבליט עם הטענה שפעולות בתיק 4000 בוצעו ללא ידיעתו | מנדלבליט לא שלל את האפשרות שהוסתר ממנו מידע, אך הבהיר כי אינו משוכנע בכך (משפט)

משה כהן