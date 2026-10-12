זלנסקי וטראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי יצא בנאום תקיף בפורום הביטחון של ורשה נגד הצהרותיו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בדבר הפסקת אש בתחום האנרגיה. זלנסקי הבהיר כי בזמן שבוושינגטון מדברים על רגיעה, התקפות הכטב"מים הרוסיות על תשתיות החשמל נמשכות כסדרן.

בוועידה הבינלאומית התייחס זלנסקי ישירות לפוסטים שפרסם טראמפ ברשת החברתית שלו Truth Social בדבר הפסקת אש. בעוד טראמפ הצהיר על הבנות או קריאות להפסקת פגיעה בתשתיות אנרגיה, המציאות בשטח באוקראינה הציגה תמונה שונה לחלוטין. "היה ברור שפוטין לא קורא את Truth Social והרחפנים השאהדיים שלו פועלים לפי הוראות שונות", אמר זלנסקי בעקיצה ברורה. "אבל הפוסטים האלה עוסקים למעשה במשהו שמשפיע על חייהם של מיליוני אנשים, וזה הופך את זה למאוד, מאוד חשוב". נשיא אוקראינה הסביר כי רוסיה אינה עוצרת את התקפותיה, אלא להפך – ממשיכה להשתמש במזג האוויר הקר כאמצעי לחץ וטרור נגד האוכלוסייה האזרחית. "באוקראינה, רוסיה מנסה להשתמש בחורף נוסף, בתקופה נוספת של מזג אוויר קר נגד ארצנו, תוך שהיא תוקפת את תחנות הכוח שלנו, את רשתות החשמל ואת כל חלקי תשתית האנרגיה שלנו בכל יום ויום", מסר. תיעוד קשה: כרכרת עץ נפלה במהלך פסטיבל - שניים נמחצו למוות כיכר השבת | 12:24 הוא ציין כי תקיפות הכטב"מים והטילים הרוסיים ממוקדות בייחוד במתקני אנרגיה קריטיים, במטרה להותיר מיליוני אוקראינים ללא חימום וחשמל בחודשים הקרים. זלנסקי הדגיש כי שלום אמת דורש ערבויות ביטחוניות מוצקות ולא רק מהלכים הצהרתיים.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

"הגיע הזמן לסיים את המלחמה הזו באמת – ולא רק בפוסטים או בסטטוסים", סיכם נשיא אוקראינה. "הפסקת אש בתחום האנרגיה או בכל תחום אחר צריכה להתקיים במציאות בשטח, ולא בפרסומים ברשת. העם האוקראיני משלם בחייו על הפער שבין ההצהרות הווירטואליות לבין המציאות של מעשי התוקפנות הרוסיים".

הנאום בוורשה מגיע על רקע מתיחות מתמשכת בין זלנסקי לטראמפ. בראיון לרשת ABC הציב זלנסקי תנאי ברור לוושינגטון: הפסקת אש של 60 יום מרוסיה, ובתוכה תתקיים הצבעה על בחירות באוקראינה. "אם הנשיא טראמפ באמת רוצה שינויים בזמן בחירות, אנא אמרו לפוטין לתת לנו חודשיים", אמר אז.

במקביל, זלנסקי חשף כי בידיו מסמכים מודיעיניים המוכיחים את קיומה של "דוקטרינת השמדה חדשה" עליה חתם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. על פי התוכנית הרוסית, מוסקבה מתירה באופן רשמי לפגוע במגוון רחב של מטרות אזרחיות לקראת החורף – בהן כבישים, תשתיות לוגיסטיות, בתי ספר ואפילו בתי חולים.